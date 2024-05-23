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Частину України заллє дощами, але буде тепло

Ірина БалачукЧетвер, 23 травня 2024, 13:14
Частину України заллє дощами, але буде тепло
Фото pixabay.com

Найближчі дні в Україні будуть теплими, але у низці областей пройдуть короткочасні дощі.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Удень 24 травня на Правобережжі місцями короткочасні дощі, грози, в інших регіонах України та вночі повсюдно без опадів, вночі 11-16°; вдень 21-26°, на Одещині та Херсонщині до 29°; на високогір'ї Карпат уночі 6-11°, вдень 17-22°.

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Вітер переважно східний, 7-12 м/с, удень у Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.  

У Києві в п'ятницю без опадів, вночі 14-16°, вдень 24-26°. Вітер східний, 7-12 м/с. 

 
Погода 24 травня
Скриншот з meteo.gov.ua

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, у Києві за весь період метеорологічних спостережень 24 травня найвища температура була 31,3° у 2007 році, найнижча вночі 0,5° вище нуля у 1899 р.

25 травня в Україні переважно без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасний дощ, гроза, вночі 11-16°, у східних і північно-східних областях 8-13°; вдень 21-26°. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с, удень у Криму та Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с.

ВІДЕО ДНЯ

У Києві у п’ятницю хмарно з проясненнями, без опадів, вночі 13-15°, вдень 23-25°. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

 
Погода 25 травня 
Скриншот з meteo.gov.ua

Теми: погода
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