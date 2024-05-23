Часть Украины зальет дождями, но будет тепло

Ближайшие дни в Украине будут теплыми, но в ряде областей пройдут кратковременные дожди.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Днем 24 мая на Правобережье местами кратковременные дожди, грозы, в других регионах Украины и ночью повсеместно без осадков, ночью 11-16°; днем 21-26°, в Одесской и Херсонской областях до 29°; на высокогорье Карпат ночью 6-11°, днем 17-22°.

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Ветер преимущественно восточный, 7-12 м/с, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в пятницу без осадков, ночью 14-16°, днем 24-26°. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Погода 24 мая Скриншот с meteo.gov.ua

По данным Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского, в Киеве за весь период метеорологических наблюдений 24 мая самая высокая температура была 31,3° в 2007 году, самая низкая ночью 0,5° выше нуля в 1899 г.

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25 мая в Украине преимущественно без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременный дождь, гроза, ночью 11-16°, в восточных и северо-восточных областях 8-13°; днем 21-26°. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, днем в Крыму и Приазовье местами порывы 15-20 м/с.

В Киеве в пятницу облачно с прояснениями, без осадков, ночью 13-15°, днем 23-25°. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.