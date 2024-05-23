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Британська розвідка оцінила наслідки ураження Україною корабля РФ "Циклон" в Севастополі

Марія Ємець, Анастасія ПроцЧетвер, 23 травня 2024, 14:36
Британська розвідка оцінила наслідки ураження Україною корабля РФ Циклон в Севастополі
Малий ракетний корабель "Циклон". Ілюстративне фото: Міністерство оборони РФ

Розвідка Великої Британії  проаналізувала наслідки ураження російського корабля "Циклон", який є носієм крилатих ракет "Калібр", в тимчасово окупованому Севастополі 19 травня.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд Міністерства оборони Британії від 23 травня

Деталі:Розвідка нагадує, що 19 травня Україна завдала удару по порту окупованого Севастополя, що ймовірно було поєднанням атаки за допомогою ударних дронів та ракет ATACMS, і наслідком "майже точно" стало затоплення російського корвета "Циклон" проєкту 22800 "Каракурт", який називають найновішим кораблем Чорноморського флоту РФ. 

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Британська розвідка зазначає, що це був один з чотирьох російських суден-носіїв "Калібрів" проєкту "Каракурт", які Росія мала у Чорному морі від початку повномасштабної війни. При цьому два таких судна ймовірно перекинули до Каспію для завершення випробувань після серії українських атак, а ще один, крім "Циклона", ймовірно постраждав внаслідок українського удару у листопаді 2023 року. 

"Хоча це навряд чи суттєво змінить той вплив, який ЧФ РФ має на українські операції, цей випадок підкреслює триваючу небезпеку для російських сил, що задіяні у Криму та Чорному морі, і продовження успіхів України у здійсненні скоординованих ударів", – зазначає британська розвідка. 

Нагадаємо: 21 травня український Генштаб офіційно підтвердив інформацію про ураження цього корабля. 

Теми: Велика БританіярозвідкаКримкораблі
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