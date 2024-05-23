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Британская разведка оценила последствия поражения Украиной корабля РФ "Циклон" в Севастополе

Мария Емец, Анастасия ПроцЧетверг, 23 мая 2024, 14:36
Британская разведка оценила последствия поражения Украиной корабля РФ Циклон в Севастополе
Малый ракетный корабль "Циклон". Иллюстративное фото: Министерство обороны РФ

Разведка Великобритании проанализировала последствия поражения российского корабля "Циклон", который является носителем крылатых ракет "Калибр", во временно оккупированном Севастополе 19 мая.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на разведывательный обзор Министерства обороны Великобритании от 23 мая

Детали: Разведка напоминает, что 19 мая Украина нанесла удар по порту оккупированного Севастополя, что, вероятно, было сочетанием атаки с помощью ударных дронов и ракет ATACMS, и следствием "почти точно" стало затопление российского корвета "Циклон" проекта 22800 "Каракурт", который называют самым новым кораблем Черноморского флота РФ.

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Британская разведка отмечает, что это был один из четырех российских судов-носителей "Калибров" проекта "Каракурт", которые Россия имела в Черном море с начала полномасштабной войны. При этом два таких судна вероятно перебросили в Каспий для завершения испытаний после серии украинских атак, а еще одно, кроме "Циклона", вероятно пострадал в результате украинского удара в ноябре 2023 года.

"Хотя это вряд ли существенно изменит то влияние, которое ЧФ РФ оказывает на украинские операции, этот случай подчеркивает продолжающуюся опасность для российских сил, задействованных в Крыму и Черном море, и продолжение успехов Украины в осуществлении скоординированных ударов", – отмечает британская разведка.

Напомним: 21 мая украинский Генштаб официально подтвердил слухи о поражении этого корабля.

Темы: ВеликобританияразведкаКрымкорабли
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