СБУ затримала ексохоронця російської катівні, який намагався сховатися у лавах ЗСУ

Працівники Служби безпеки України викрили в лавах ЗСУ колаборанта, який під час окупації Херсонщини був охоронцем в одній з російських катівень.

Джерело: Служба безпеки України

Деталі: За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Миколаївщини.

На початку повномасштабного вторгнення він підтримав окупантів, за що був призначений охоронцем російської катівні, яку росіяни облаштували на базі окупованої на той час Дар’ївської виправної колонії № 10 в Херсонській області.

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Туди росіяни звозили репресованих місцевих жителів, зокрема проукраїнських активістів.

"Після звільнення правобережної Херсонщини колаборант певний час переховувався, а згодом мобілізувався до українського війська, де сподівався уникнути правосуддя".

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру. Наразі чоловік перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.