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СБУ задержала экс-охранника российского застенка, который пытался скрыться в рядах ВСУ

Анастасия ПроцЧетверг, 23 мая 2024, 16:40
СБУ задержала экс-охранника российского застенка, который пытался скрыться в рядах ВСУ
фото: СБУ

Работники Службы безопасности Украины разоблачили в рядах ВСУ коллаборанта, который во время оккупации Херсонщины был охранником в одном из российских застенков.

Источник: Служба безопасности Украины

Детали: По данным следствия, злоумышленником оказался житель Николаевской области.
В начале полномасштабного вторжения он поддержал оккупантов, за что был назначен охранником российского застенка, который россияне обустроили на базе оккупированной в то время Дарьевской исправительной колонии № 10 в Херсонской области.

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Туда россияне свозили репрессированных местных жителей, в частности проукраинских активистов.

"После освобождения правобережной Херсонщины коллаборационист некоторое время скрывался, а затем мобилизовался в украинскую армию, где надеялся избежать правосудия".

На основании собранных доказательств правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении. Сейчас мужчина находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Темы: СБУХерсонская область
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