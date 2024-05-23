Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

"Альтернативу для Німеччини" виключили з ультраправої групи Європарламенту

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникЧетвер, 23 травня 2024, 18:34
Альтернативу для Німеччини виключили з ультраправої групи Європарламенту
Фото - Getty Images

Найбільшу ультраправу німецьку партію "Альтернатива для Німеччини" 23 травня виключили з групи "Ідентичність і демократія" в Європейському парламенті на тлі низки скандалів, у яких вона опинилась.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico та DPA

Деталі: Керівництво "Ідентичності та демократії" проголосувало за виключення "АдН" за два тижні до голосування на виборах до Європейського парламенту.

Реклама:

Причиною став скандал довкола євродепутата від цієї партії Максиміліана Кра, який у нещодавньому інтерв'ю італійській газеті La Repubblica назвав "помилковим узагальненням" той факт, що члени СС були злочинцями.

Під тиском однопартійців та інших членів "Ідентичності та демократії" Кра оголосив, що призупинить свою кампанію і вийде з керівної ради "Альтернативи для Німеччини". При цьому він залишається головним кандидатом від партії напередодні виборів до Європарламенту.

"АдН" також заборонила Кра участь у публічних заходах партії, хоча він і зберіг місце у керівному комітеті.

ВІДЕО ДНЯ

Французька партія "Національне об'єднання" раніше заявила, що у наступному складі Європейського парламенту не хоче бути з "АдН" в одній групі, що складається з правих популістських, націоналістичних і правоекстремістських європейських партій.

Як відомо, у червні у ЄС відбудуться вибори нового складу Європарламенту. Детальніше про це – в статті про "євровибори" 2024 року, важливі для України.

Читайте також про те, які наслідки для України несуть червневі вибори в ЄС.

Теми: Німеччина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

БоксСтало відомо, коли має відбутися реванш Усика та Ф'юрі

відеоВиліз через вікно авто ТЦК і втік на велосипеді: у Дніпрі стався інцидент із військовозобов’язаним

Швеція передає Україні пакет допомоги з радіолокаційним літаком, ракетами і БТР

Трамп під час збору грошей на кампанію заявив, що розбомбив би Москву й Пекін − WP

фотоДБР: В українських колоніях викрили систему катування в’язнів

фото КНДР відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї

Усі новини...
Німеччина
Німеччина поки що не стане визнавати Палестину
Шольц із затримкою, але все ж поспівчував уряду Ірану після загибелі топпосадовців
Глава МЗС Німеччини відвідала зруйновану російськими ракетами ТЕС
Останні новини
14:56
Маск проти Meta: відомий мільярдер знову встряв у суперечку з працівником техногіганта
14:51
Повітряні сили фіксують "каруселі" російських літаків, які скидають бомби на Харків
14:41
Держава починає закупівлю медичних робоплатформ для ЗСУ
14:33
Знову? У США мільярдер та дослідник планують зануритися на субмарині до затонулого "Титаніка"
14:27
Литва надасть Україні радари у межах німецької ініціативи щодо посилення української ППО
14:13
фотоДиверсант ФСБ із Молдови підпалив електропідстанції на півдні Одещини
14:10
Ремонт моста Метро у Києві коштуватиме 2 мільярди
14:00
У Швеції про допомогу ЗСУ з літаком РЛС: Боротьба України – це наша боротьба
13:50
фотоРосіяни атакували з артилерії Нікополь: двоє поранених, пошкоджено ЛЕП
13:39
У Рівненській області знеструмлювали споживачів через атаку БПЛА
Усі новини...
Реклама:
Реклама: