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"Альтернативу для Германии" исключили из ультраправой группы Европарламента

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 23 мая 2024, 18:34
Альтернативу для Германии исключили из ультраправой группы Европарламента
Фото - Getty Images

Крупнейшую ультраправую немецкую партию "Альтернатива для Германии" ("АдГ") 23 мая исключили из группы "Идентичность и демократия" в Европейском парламенте на фоне ряда скандалов, в которых она оказалась.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Politico и DPA.

Детали: Руководство "Идентичности и демократии" проголосовало за исключение "АдГ" за две недели до голосования на выборах в Европейский парламент.

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Причиной стал скандал вокруг евродепутата от этой партии Максимилиана Кра, который в недавнем интервью итальянской газете La Repubblica назвал "ошибочным обобщением" тот факт, что члены СС были преступниками.

Под давлением однопартийцев и других членов "Идентичности и демократии" Кра объявил, что приостановит свою кампанию и выйдет из руководящего совета "Альтернативы для Германии". При этом он остается главным кандидатом от партии накануне выборов в Европарламент.

"АдГ" также запретила Кра участие в публичных мероприятиях партии, хотя он и сохранил место в руководящем комитете.

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Французская партия "Национальное объединение" ранее заявила, что в следующем составе Европейского парламента не хочет быть с "АдГ" в одной группе, состоящей из правых популистских, националистических и правоэкстремистских европейских партий.

Как известно, в июне в ЕС состоятся выборы нового состава Европарламента. Подробнее об этом – в статье о "евровыборах" 2024 года, важных для Украины.

Читайте также о том, какие последствия для Украины несут июньские выборы в ЕС.

Темы: Германия
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