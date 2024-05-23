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Зеленський провів Ставку: Росія хоче зірвати саміт миру

Альона Мазуренко Четвер, 23 травня 2024, 18:56
Зеленський провів Ставку: Росія хоче зірвати саміт миру
фото: ОП

У четвер 23 травня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене основним викликам на фронті, зокрема ситуації на Харківщині та на Донбасі.

Джерело: Зеленський у соцмережах

Дослівно: "Ставка. Очна доповідь Головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати.

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Доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення армії всім необхідним. Графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від наших партнерів".

Деталі: На ставці заслухали онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнеки. Він продовжує працювати на місцях, у прикордонних регіонах: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина.

Також звучали доповіді розвідок: начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СЗР Олег Іващенко: "Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час".

Теми: ставкаЗеленський
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