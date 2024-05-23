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Кінець "Епохи бідності". Турборежим в Раді. Коронавірус. Велика війна з РФ. 5 років ЗЕ!ПРЕЗИДЕНСТВА / ТОК-ШОУ УП

"Українська правда"Четвер, 23 травня 2024, 20:34
Кінець Епохи бідності. Турборежим в Раді. Коронавірус. Велика війна з РФ. 5 років ЗЕ!ПРЕЗИДЕНСТВА / ТОК-ШОУ УП

23 травня у ток-шоу "Українська правда":

Говоримо про 5 років президенства Володимира Зеленського.

Що обіцяв перед виборами, і що вдалось втілити у життя? Які труднощі постали перед Зеленським? Як змінювалась президентська команда, і звісно як Верховний головнокомандувач справляється із викликами повномасштабного вторгнення РФ.

Гості студії:
- Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції "Слуга Народу"
- Андрій Осадчук, народний депутат фракція "Голос"
- Володимир Омелян, військовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019)
- Тетяна Даниленко, журналістка
- Андрій Отченаш, Командир екіпажу БПЛА "Кара небесна", Бригада "Рубіж"
- Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології
 
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Теми: Зеленськийвійна
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