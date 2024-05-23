Кінець "Епохи бідності". Турборежим в Раді. Коронавірус. Велика війна з РФ. 5 років ЗЕ!ПРЕЗИДЕНСТВА / ТОК-ШОУ УП

23 травня у ток-шоу "Українська правда":



Говоримо про 5 років президенства Володимира Зеленського.



Що обіцяв перед виборами, і що вдалось втілити у життя? Які труднощі постали перед Зеленським? Як змінювалась президентська команда, і звісно як Верховний головнокомандувач справляється із викликами повномасштабного вторгнення РФ.



Гості студії:

- Євгенія Кравчук, заступниця голови фракції "Слуга Народу"

- Андрій Осадчук, народний депутат фракція "Голос"

- Володимир Омелян, військовослужбовець ЗСУ, міністр інфраструктури України (2016-2019)

- Тетяна Даниленко, журналістка

- Андрій Отченаш, Командир екіпажу БПЛА "Кара небесна", Бригада "Рубіж"

- Антон Грушецький, виконавчий директор Київського міжнародного інституту соціології



Не пропустіть!