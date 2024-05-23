Конец "Эпохи бедности". Турборежим в Раде. Коронавирус. Большая война с РФ. 5 лет ЗЕ!ПРЕЗИДЕНСТВА / ТОК-ШОУ УП

23 мая в ток-шоу "Украинская правда":

Говорим о 5 годах президентства Владимира Зеленского.

Что обещал перед выборами, и что удалось воплотить в жизнь? Какие трудности встали перед Зеленским? Как менялась президентская команда, и конечно как Верховный главнокомандующий справляется с вызовами полномасштабного вторжения РФ.

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Гости студии:

- Евгения Кравчук, заместитель председателя фракции "Слуга народа"

- Андрей Осадчук, народный депутат фракция "Голос"

- Владимир Омелян, военнослужащий ВСУ, министр инфраструктуры Украины (2016-2019)

- Татьяна Даниленко, журналистка

- Андрей Отченаш, Командир экипажа БПЛА "Кара небесная", Бригада "Рубеж"

- Антон Грушецкий, исполнительный директор Киевского международного института социологии



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