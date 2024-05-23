У США пропонують санкції проти грузинських політиків, які підривають рух в ЄС
Американські сенатори Джин Шахін та Джим Ріш 23 травня планують представити законопроєкт, який запровадить санкції проти грузинських політиків, оголошених відповідальними за підрив руху Тбілісі до Європейського Союзу.
Джерело: Politico, "Європейська правда"
Деталі: Законопроєкт передбачає заборону на в'їзд та інші санкції щодо грузинських політиків, яких звинувачують у "перешкоджанні євроатлантичній інтеграції Грузії" і які є пов'язаними з "корупцією, порушеннями прав людини та зусиллями з просування закону про "іноагентів" або сприяння його ухваленню".
Документ також містить заклик до остаточного призупинення Стратегічного діалогу між США і Грузією, в межах якого обидві країни спільно працюють над питаннями безпеки і демократії.
Паралельно сенатори пропонують виділити щонайменше 50 мільйонів доларів "на підтримку проєктів із розвитку демократії та верховенства права в Грузії", а також на здійснення розслідувань щодо "іноземного зловмисного впливу" в країні.
Ініціатива американських сенаторів з'явилась на тлі ухвалення владою Грузії суперечливого закону "Про прозорість іноземного впливу", який розкритикували на Заході та який викликав численні протести громадянського суспільства.
Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді. Але партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки" та пообіцяла завершити ухвалення закону в найближчі тижні.
Раніше ЗМІ стало відомо про підготовку в Конгресі США окремого законопроєкту, який пропонує Грузії масштабну підтримку у разі відмови від антизахідного курсу, та санкції у разі його продовження.