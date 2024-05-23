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У США пропонують санкції проти грузинських політиків, які підривають рух в ЄС

Олег Павлюк, Альона Мазуренко Четвер, 23 травня 2024, 21:10

Американські сенатори Джин Шахін та Джим Ріш 23 травня планують представити законопроєкт, який запровадить санкції проти грузинських політиків, оголошених відповідальними за підрив руху Тбілісі до Європейського Союзу.

Джерело: Politico, "Європейська правда"

Деталі: Законопроєкт передбачає заборону на в'їзд та інші санкції щодо грузинських політиків, яких звинувачують у "перешкоджанні євроатлантичній інтеграції Грузії" і які є пов'язаними з "корупцією, порушеннями прав людини та зусиллями з просування закону про "іноагентів" або сприяння його ухваленню".

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Документ також містить заклик до остаточного призупинення Стратегічного діалогу між США і Грузією, в межах якого обидві країни спільно працюють над питаннями безпеки і демократії.

Паралельно сенатори пропонують виділити щонайменше 50 мільйонів доларів "на підтримку проєктів із розвитку демократії та верховенства права в Грузії", а також на здійснення розслідувань щодо "іноземного зловмисного впливу" в країні.

Ініціатива американських сенаторів з'явилась на тлі ухвалення владою Грузії суперечливого закону "Про прозорість іноземного впливу", який розкритикували на Заході та який викликав численні протести громадянського суспільства.

ВІДЕО ДНЯ

Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді. Але партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки" та  пообіцяла завершити ухвалення закону в найближчі тижні.

Раніше ЗМІ стало відомо про підготовку в Конгресі США окремого законопроєкту, який пропонує Грузії масштабну підтримку у разі відмови від антизахідного курсу, та санкції у разі його продовження.

Теми: СШАГрузіясанкціїЄС
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