У США пропонують санкції проти грузинських політиків, які підривають рух в ЄС

Американські сенатори Джин Шахін та Джим Ріш 23 травня планують представити законопроєкт, який запровадить санкції проти грузинських політиків, оголошених відповідальними за підрив руху Тбілісі до Європейського Союзу.

Джерело: Politico, "Європейська правда"

Деталі: Законопроєкт передбачає заборону на в'їзд та інші санкції щодо грузинських політиків, яких звинувачують у "перешкоджанні євроатлантичній інтеграції Грузії" і які є пов'язаними з "корупцією, порушеннями прав людини та зусиллями з просування закону про "іноагентів" або сприяння його ухваленню".

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Документ також містить заклик до остаточного призупинення Стратегічного діалогу між США і Грузією, в межах якого обидві країни спільно працюють над питаннями безпеки і демократії.

Паралельно сенатори пропонують виділити щонайменше 50 мільйонів доларів "на підтримку проєктів із розвитку демократії та верховенства права в Грузії", а також на здійснення розслідувань щодо "іноземного зловмисного впливу" в країні.

Ініціатива американських сенаторів з'явилась на тлі ухвалення владою Грузії суперечливого закону "Про прозорість іноземного впливу", який розкритикували на Заході та який викликав численні протести громадянського суспільства.

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Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді. Але партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки" та пообіцяла завершити ухвалення закону в найближчі тижні.

Раніше ЗМІ стало відомо про підготовку в Конгресі США окремого законопроєкту, який пропонує Грузії масштабну підтримку у разі відмови від антизахідного курсу, та санкції у разі його продовження.