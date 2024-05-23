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В США предлагают санкции против грузинских политиков, которые подрывают движение в ЕС

Олег Павлюк, Алена МазуренкоЧетверг, 23 мая 2024, 21:10

Американские сенаторы Джин Шахин и Джим Риш 23 мая планируют представить законопроект, который введет санкции против грузинских политиков, объявленных ответственными за подрыв движения Тбилиси в Европейский Союз.

Источник: Politico, "Европейская правда"

Детали: Законопроект предусматривает запрет на въезд и другие санкции в отношении грузинских политиков, которых обвиняют в "препятствовании евроатлантической интеграции Грузии" и которые связаны с "коррупцией, нарушениями прав человека и усилиями по продвижению закона об "иноагентах" или содействие его принятию".

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Документ также содержит призыв к окончательному приостановлению Стратегического диалога между США и Грузией, в рамках которого обе страны совместно работают над вопросами безопасности и демократии.

Параллельно сенаторы предлагают выделить не менее 50 миллионов долларов "на поддержку проектов по развитию демократии и верховенства права в Грузии", а также на осуществление расследований относительно "иностранного злонамеренного влияния" в стране.

Инициатива американских сенаторов появилась на фоне принятия властями Грузии противоречивого закона "О прозрачности иностранного влияния", который раскритиковали на Западе и который вызвал многочисленные протесты гражданского общества.

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Венецианская комиссия Совета Европы в срочном заключении, опубликованном 21 мая, "настоятельно рекомендовала" Грузии отменить закон в нынешнем виде. Впрочем, партия власти Грузии отвергла разгромное заключение "Венецианки" и пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели

Ранее СМИ стало известно о подготовке в Конгрессе США отдельного законопроекта, который предлагает Грузии масштабную поддержку в случае отказа от антизападного курса, и санкции в случае его продолжения.

Темы: СШАГрузиясанкцииЕС
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