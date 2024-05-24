Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Партнерський збір УП. Задонать на дрони та РЕБи

Глава Нацполу живе у будинку подруги, а сестра торгує пальним із фігурантами справ поліції – ЗМІ

Альона Мазуренко П'ятниця, 24 травня 2024, 00:44
Глава Нацполу живе у будинку подруги, а сестра торгує пальним із фігурантами справ поліції – ЗМІ
Іван Вигівський, фото: Нацпол

Начальник Нацполіції Іван Вигівський живе в приватному будинку під Києвом, який оформлений на давню подругу його родини. А сестра керівника Нацполу, яка працювала вчителькою молодших класів, раптово стала засновницею компанії, яка займається гуртовою торгівлею пальним, і веде торгівлю з фігурантами справ Нацполу. 

Джерело: розслідування "bihus.info", Вигівський у Facebook

Деталі: Відзначається, що у всіх своїх деклараціях Вигівський багато років зазначає, що постійно користується чужим майном, офіційно – орендованим чи позиченим, щоправда поява цих активів у людей, на яких вони оформлені, викликає питання.

Реклама:
 

Після призначення главою Нацполіції Вигівський оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Він оформлений на давню подругу родини, яка не мала співмірних з такою покупкою доходів, більше того – не змогла відповісти на питання журналістів ні де знаходиться "її" будинок, ні скільки в ньому квадратів, і т.д.

Окрім того Вигівський тривалий час користувався автівками, оформленими на тещу. Спочатку це був Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Далі теща Touareg продала і всю виручену суму (900 тис. грн) – подарувала доньці. Тоді родина купила Audi SQ5, а сама теща після цього придбала нову Audi SQ8.

Такі авто коштують від 100 тис доларів, а теща Вигівського не має ні бізнесу, ні навіть зарплатні уже багато років ніде не отримує.

ВІДЕО ДНЯ
 

На сестру Вигівського – Оксану Альховік, оформлений приватний будинок в передмісті Миколаєва, в якому поліцейський жив, коли працював в тамтешньому управлінні.

На момент покупки Альховік жила в маленькому селі під Миколаєвом, де працювала в сільській школі – вчителькою молодших класів.

Кілька років потому сестру Вигівського оформили на роботу до брата, в Миколаївську поліцію. Тоді вона теж переїхала до міста і оселилася уже в маленькому будиночку на 32 кв.м. на околиці.

В 2019 році Альховік увійшла до складу засновників ТОВ "Югнефтепродукт", що займається гуртовою торгівлею пальним. Її партнером у цій компанії кілька років був чоловік власниці будинку, в якому нині мешкає Вигівський.

Наразі в сестри очільника Нацполу – половина бізнесу з річним виторгом близько 400 млн грн.

При цьому виявилося, що ТОВ "Югнефтепродукт" сестри очільника Нацполу кілька років торгував із фігурантами кримінальних проваджень самого Нацполу. Наприклад, у 2022 р. одним із постачальників ТОВ "Югнефтепродукт" було ТОВ "Ексон ЮК" та ТОВ "Континенталь Трейд".

 

У 2020-у сестра начальника Нацполу з партнерами викупила на під’їзді до Миколаєва два гектара землі, на якій запустили АЗС під брендом "KIV OIL". Коли журналісти навідалися на цю заправку наприкінці квітня – там торгували пальним без ліцензії, без чеків і з оплатою готівкою або на карту чоловіка, який продає каву в сусідній кав’ярні.

У відповіді на запит Вигівський зазначив, що йому невідомо, за які гроші сестра купувала будинок, в якому він жив. Не знає поліцейський і звідки в тещі машини, на яких він їздив. Щодо криміналу по контрагентах ТОВ "Югнефтепродукт", то йому про це нібито нічого невідомо, адже слідчі Нацполу – самостійні і в їхню роботу він не втручається.

Водночас, у соцмережі, коментуючи розслідування, Вигівський заявив, що відомості щодо його декларацій містяться у відкритому доступі на сайті НАЗК, де "зазначені активи мої та моєї дружини, а також доньки на момент спільного проживання". 

Він також заявив, що пройшов спецперевірку, яка включала в тому числі і перевірку декларації.

Нагадаємо:

  • Іван Вигівський очолює Національну поліцію України від січня 2023 року. До того він кілька років керував Київським управлінням (2021-2023) та Полтавським управлінням (2020-2021), ще раніше – очолював слідство у Миколаївському управлінні (2016-2020), а також понад 10 років працював у структурах МВС на Миколаївщині.

Теми: поліціякорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року

фото The Insider знайшло підрядника Міноборони РФ: він має паспорт Мальти і віллу у Франції

фото, відеоІран поставив Росії новітні керовані авіабомби Qaem-5

Через удар Ізраїлю по табору біженців у Рафаху загинуло 45 людей

відео, фотоУ Луганську пролунали вибухи, окупанти пишуть про атаку на місто

Головний редактор Економічної правди долучається до лав ЗСУ

Усі новини...
поліція
На Донеччині поліцейські незаконно нарахували підлеглим майже 2,7 млн "бойових"
На Закарпатті при перевірці документів чоловік стріляв у поліціянта
Погрози журналістам "Української правди": розпочато розслідування
Останні новини
11:40
Польща побудує укріплення на кордоні з Росією і Білоруссю за 2,5 мільярда доларів
11:22
Україна підписала безпекову угоду з Бельгією
11:22
67 років у небі: у США померла стюардеса з найбільшим стажем польотів
11:18
фото, відеоРосіяни вдарили дроном по магазину та фітнес-залу в Очакові: спалахнула пожежа
11:04
баскетболМихайлюк став другим українцем в історії, який пройшов у фінал НБА
10:57
Як росіяни зламують українське супутникове телебачення
10:51
Бельгія передасть Україні 30 F-16 до 2028 року
10:50
оновлено У 9 областях була тривога: Повітряні сили повідомляли про БПЛА
10:46
КолонкаПозиція УП щодо мобілізації головного редактора "Економічної правди"
10:34
"Будинок "Слово". Нескінчений роман" зібрав майже 13 мільйонів за три вікенди в прокаті
Усі новини...
Реклама:
Реклама: