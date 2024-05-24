Глава Нацпола живет в доме подруги, а сестра торгует топливом с фигурантами дел полиции – СМИ

Начальник Нацполиции Иван Выговский живет в частном доме под Киевом, который оформлен на давнюю подругу его семьи. А сестра руководителя Нацпола, которая работала учительницей младших классов, внезапно стала основательницей компании, которая занимается оптовой торговлей топливом, и ведет торговлю с фигурантами дел Нацпола.

Источник: расследование "bihus.info", Выговский в Facebook

Детали: Отмечается, что во всех своих декларациях Выговский много лет отмечает, что постоянно пользуется чужим имуществом, официально - арендованным или одолженным, правда появление этих активов у людей, на которых они оформлены, вызывает вопросы.

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После назначения главой Нацполиции Выговский поселился в частном доме под Киевом стоимостью 6,5 млн грн. Он оформлен на давнюю подругу семьи, которая не имела соизмеримых с такой покупкой доходов, более того - не смогла ответить на вопросы журналистов ни где находится "ее" дом, ни сколько в нем квадратов, и т.д.

Кроме того Выговский длительное время пользовался автомобилями, оформленными на тещу. Сначала это был Hyundai Santa Fe, затем Volkswagen Touareg. Далее теща Touareg продала и всю вырученную сумму (900 тыс. грн) - подарила дочери. Тогда семья купила Audi SQ5, а сама теща после этого приобрела новую Audi SQ8.

Такие авто стоят от 100 тыс долларов, а теща Выговского не имеет ни бизнеса, ни даже зарплаты уже много лет нигде не получает.

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На сестру Выговского - Оксану Альховик, оформлен частный дом в пригороде Николаева, в котором полицейский жил, когда работал в тамошнем управлении.

На момент покупки Альховик жила в маленьком селе под Николаевом, где работала в сельской школе - учительницей младших классов.

Несколько лет спустя сестру Выговского оформили на работу к брату, в Николаевскую полицию. Тогда она тоже переехала в город и поселилась уже в маленьком домике на 32 кв.м. на окраине.

В 2019 году Альховик вошла в состав учредителей ООО "Югнефтепродукт", занимающейся оптовой торговлей топливом. Ее партнером в этой компании несколько лет был муж владелицы дома, в котором сейчас живет Выговский.

Сейчас у сестры главы Нацпола - половина бизнеса с годовой выручкой около 400 млн грн.

При этом оказалось, что ООО "Югнефтепродукт" сестры главы Нацпола несколько лет торговал с фигурантами уголовных производств самого Нацпола. Например, в 2022 г. одним из поставщиков ООО "Югнефтепродукт" было ООО "Эксон ЮК" и ООО "Континенталь Трейд".

В 2020-м сестра начальника Нацпола с партнерами выкупила на подъезде к Николаеву два гектара земли, на которой запустили АЗС под брендом "KIV OIL". Когда журналисты наведались на эту заправку в конце апреля - там торговали топливом без лицензии, без чеков и с оплатой наличными или на карту мужчины, который продает кофе в соседнем кафе.

В ответе на запрос Выговский отметил, что ему неизвестно, за какие деньги сестра покупала дом, в котором он жил. Не знает полицейский и откуда у тещи машины, на которых он ездил. Что касается криминала по контрагентам ООО "Югнефтепродукт", то ему об этом якобы ничего неизвестно, ведь следователи Нацпола - самостоятельные и в их работу он не вмешивается.

В то же время, в соцсети, комментируя расследование, Выговский заявил, что сведения о его декларациях содержатся в открытом доступе на сайте НАПК, где "указаны активы мои и моей жены, а также дочери на момент совместного проживания".

Он также заявил, что прошел спецпроверку, которая включала в том числе и проверку декларации.

Напомним: