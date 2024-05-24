Польща та Греція направили до Єврокомісії листа: просять загальноєвропейську систему ППО

Прем'єр-міністри Польщі та Греції направили в четвер листа до Європейської комісії із закликом створити загальноєвропейську систему протиповітряної оборони.

Джерело: заява прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, Reuters

Пряма мова Туска: "Я надіслав листа до Європейської комісії разом з прем'єр-міністром (Греції) Міцотакісом щодо спільної європейської оборонної політики.

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Вже є дуже позитивна реакція Єврокомісії щодо того, щоб зробити протиракетну оборону спільним завданням для Європи, тому що це величезна сума грошей.

Тільки сильна, об'єднана Європа, яка проводить спільну оборонну політику... зможе запобігти війні. Ми готуємося до війни не тому, що ця війна станеться, а для того, щоб вона не сталася".

Деталі: Він також сказав, що європейські країни повинні припинити конкурувати при створенні своїх систем протиповітряної оборони і почати співпрацю, в тому числі щодо спільних інвестицій в оборонну промисловість.

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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер на своїй сторінці в соціальній мережі X написала: "Нам потрібно менше фрагментації і спільні проекти. Як, наприклад, щит протиповітряної оборони, запропонований Кіріакосом Міцотакісом і Дональдом Туском".

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