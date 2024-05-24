Польша и Греция направили в Еврокомиссию письмо: просят общеевропейскую систему ПВО

Премьер-министры Польши и Греции направили в четверг письмо в Европейскую комиссию с призывом создать общеевропейскую систему противовоздушной обороны.

Источник: заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, Reuters

Прямая речь Туска: "Я направил письмо в Европейскую комиссию вместе с премьер-министром (Греции) Мицотакисом относительно общей европейской оборонной политики.

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Уже есть очень положительная реакция Еврокомиссии относительно того, чтобы сделать противоракетную оборону общей задачей для Европы, потому что это огромная сумма денег.

Только сильная, объединенная Европа, которая проводит общую оборонную политику... сможет предотвратить войну. Мы готовимся к войне не потому, что эта война произойдет, а для того, чтобы она не произошла".

Детали: Он также сказал, что европейские страны должны прекратить конкурировать при создании своих систем противовоздушной обороны и начать сотрудничество, в том числе по совместным инвестициям в оборонную промышленность.

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг на своей странице в социальной сети X написала: "Нам нужно меньше фрагментации и совместные проекты. Как, например, щит противовоздушной обороны, предложенный Кириакосом Мицотакисом и Дональдом Туском".

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