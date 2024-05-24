Білий дім: Байден має намір призначити Кенію головним союзником США поза НАТО
П'ятниця, 24 травня 2024, 03:48
Президент США Джо Байден повідомив Конгресу, що має намір призначити Кенію головним союзником США поза НАТО.
Джерело: Білий дім у пресрелізі з нагоди візиту президента Кенії Вільяма Руто
Деталі: Такий статус США надають країнам, які мають тісні та стратегічні робочі відносини з американськими військовими та цивільними особами у сфері оборони.
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Дослівно: "Сполучені Штати глибоко поважають внесок Кенії у глобальний мир і безпеку. Це перший випадок надання країні Африки на південь від Сахари статусу основного союзника поза межами НАТО".
Нагадаємо:
- Провідні конгресмени-республіканці звинуватили адміністрацію Байдена в тому, що вона відправила кенійським військам на Гаїті військове обладнання на десятки мільйонів доларів, яке натомість могло б бути використане для допомоги Україні.