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Байден намерен назначить Кению главным союзником США вне НАТО

Алена ИвашкивПятница, 24 мая 2024, 03:48
Байден намерен назначить Кению главным союзником США вне НАТО
Уильям Руто, Джо Байден, фото: Getty Images

Президент США Джо Байден сообщил Конгрессу, что намерен назначить Кению главным союзником США вне НАТО.

Источник: Белый дом в пресс-релизе по случаю визита президента Кении Уильяма Руто

Детали: Такой статус США предоставляют странам, которые имеют тесные и стратегические рабочие отношения с американскими военными и гражданскими лицами в сфере обороны. 

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Дословно: "Соединенные Штаты глубоко уважают вклад Кении в глобальный мир и безопасность.  Это первый случай предоставления стране Африки к югу от Сахары статуса основного союзника за пределами НАТО".

Напомним: 

  • Ведущие конгрессмены-республиканцы обвинили администрацию Байдена в том, что она отправила кенийским войскам на Гаити военное оборудование на десятки миллионов долларов, которое взамен могло бы быть использовано для помощи Украине.

Темы: СШААфрика
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