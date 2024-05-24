Байден намерен назначить Кению главным союзником США вне НАТО
Пятница, 24 мая 2024, 03:48
Президент США Джо Байден сообщил Конгрессу, что намерен назначить Кению главным союзником США вне НАТО.
Источник: Белый дом в пресс-релизе по случаю визита президента Кении Уильяма Руто
Детали: Такой статус США предоставляют странам, которые имеют тесные и стратегические рабочие отношения с американскими военными и гражданскими лицами в сфере обороны.
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Дословно: "Соединенные Штаты глубоко уважают вклад Кении в глобальный мир и безопасность. Это первый случай предоставления стране Африки к югу от Сахары статуса основного союзника за пределами НАТО".
Напомним:
- Ведущие конгрессмены-республиканцы обвинили администрацию Байдена в том, что она отправила кенийским войскам на Гаити военное оборудование на десятки миллионов долларов, которое взамен могло бы быть использовано для помощи Украине.