Байден намерен назначить Кению главным союзником США вне НАТО

Президент США Джо Байден сообщил Конгрессу, что намерен назначить Кению главным союзником США вне НАТО.

Источник: Белый дом в пресс-релизе по случаю визита президента Кении Уильяма Руто

Детали: Такой статус США предоставляют странам, которые имеют тесные и стратегические рабочие отношения с американскими военными и гражданскими лицами в сфере обороны.

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Дословно: "Соединенные Штаты глубоко уважают вклад Кении в глобальный мир и безопасность. Это первый случай предоставления стране Африки к югу от Сахары статуса основного союзника за пределами НАТО".

Напомним: