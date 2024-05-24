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США введуть візові обмеження для Грузії через закон про "іноагентів"

Олена ІвашківП'ятниця, 24 травня 2024, 05:21
США введуть візові обмеження для Грузії через закон про іноагентів
Протести в Грузії, фото: Getty Images

США у відповідь на грузинський закон про "іноземних агентів" впровадять політику візових обмежень щодо Грузії та переглянуть співпрацю з цією країною.

Джерело: заява Держсекретаря США Ентоні Блінкена на сайті Держдепу США

Деталі: У США вважають, що закон про "іноземних агентів" перешкоджає незалежним ЗМІ, які працюють над тим, щоб забезпечити грузинам доступ до високоякісної інформації.  

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Пряма мова Блінкена: "Оскільки громадяни Грузії виступили проти цього закону, ми побачили чіткі ознаки кампанії залякування та застосування насильства для придушення мирного інакомислення. Як "закон про національну безпеку", так і репресивна тактика, що використовується для придушення законного інакомислення, підривають демократію Грузії та основні свободи, на які має право грузинський народ, і йдуть врозріз з давньою метою Грузії, відображеною в її конституції, - євроатлантичною інтеграцією та стратегічним партнерством зі Сполученими Штатами".

Ще деталі: У відповідь на це Держдеп запроваджує нову політику візових обмежень для Грузії, яка стосуватиметься осіб, відповідальних за підрив демократії в Грузії або причетних до цього, а також членів їхніх сімей. Також це стосується осіб, відповідальних за придушення громадянського суспільства і свободи мирних зібрань у Грузії.

Також Блінкен розпочав всебічний перегляд двостороннього співробітництва між Сполученими Штатами та Грузією. 

Теми: СШАГрузія
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