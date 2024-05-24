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США введут визовые ограничения для Грузии из-за закона об "иноагентах"

Алена ИвашкивПятница, 24 мая 2024, 05:21
США введут визовые ограничения для Грузии из-за закона об иноагентах
Протесты в Грузии, фото: Getty Images

США в ответ на грузинский закон об "иностранных агентах" введут политику визовых ограничений в отношении Грузии и пересмотрят сотрудничество с этой страной.

Источник: заявление Госсекретаря США Энтони Блинкена на сайте Госдепа США

Детали: В США считают, что закон об "иностранных агентах" препятствует независимым СМИ, которые работают над тем, чтобы обеспечить грузинам доступ к высококачественной информации.  

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Прямая речь Блинкена: "Поскольку граждане Грузии выступили против этого закона, мы увидели четкие признаки кампании запугивания и применения насилия для подавления мирного инакомыслия. Как "закон о национальной безопасности", так и репрессивная тактика, используемая для подавления законного инакомыслия, подрывают демократию Грузии и основные свободы, на которые имеет право грузинский народ, и идут вразрез с давней целью Грузии, отраженной в ее конституции, - евроатлантической интеграцией и стратегическим партнерством с Соединенными Штатами".

Еще детали: В ответ на это Госдеп вводит новую политику визовых ограничений для Грузии, которая будет касаться лиц, ответственных за подрыв демократии в Грузии или причастных к этому, а также членов их семей. Также это касается лиц, ответственных за подавление гражданского общества и свободы мирных собраний в Грузии.

Также Блинкен начал всесторонний пересмотр двустороннего сотрудничества между Соединенными Штатами и Грузией.

Темы: СШАГрузия
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