ISW: Звинувачення в корупції це формальна причина для звільнень керівництва Міноборони РФ 

Кремль цілеспрямовано усуває вищих посадових осіб Міноборони РФ і вже поширив ці зусилля на старших офіцерів, які командують російськими бойовими операціями в Україні.

Джерело: Інститут вивчення війни (ISW)

Дослівно: "Кремль, ймовірно, використовує звинувачення в корупції, як виправдання для приховування справжніх причин звільнення конкретних людей, що втратили довіру в Міноборони Росії".

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Деталі: Слідчий комітет Росії оголосив 23 травня про арешт заступника начальника Генерального штабу і начальника Головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна та керівника Департаменту державних закупівель Міністерства оборони Росії Володимира Вертелецького.

Шамаріна звинувачують в отриманні хабара в розмірі щонайменше 36 мільйонів рублів (близько $392 тис), а двоє фігурантів справи з російської телекомунікаційної галузі погодилися свідчити проти нього.

Вертелецького звинувачують у корупції та отриманні великого хабара із загальною сумою збитків у 70 мільйонів рублів ($763 тис.).

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П'ятеро високопоставлених чиновників Міноборони Росії та колишніх військових командирів були заарештовані за звинуваченнями в корупції після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня.

Російське інсайдерське джерело раніше стверджувало, що ще шість чиновників Міноборони планують подати у відставку після того, як усунули від керівництва Міноборони колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Російські ультранаціоналістичні військові блогери також стверджують, що Міністерство оборони Росії звільнило командувача 20-ї загальновійськової армії (Московський військовий округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. ISW не може підтвердити звільнення Ахмедова, але заяви про його відставку привертають увагу, оскільки це буде перше звільнення офіцера, який активно командує російськими військами в Україні, в рамках нещодавньої хвилі звільнень. Наразі 20-та ОМСБр зосереджена на наступальних операціях на Лиманському напрямку і не змогла досягти значних тактичних успіхів у цьому районі під час наступу на Харківсько-Луганській осі взимку-весною 2024 року.

Офіційні заяви Кремля та припущення блогерів про арешти та зміни командування свідчать про те, що більшій кількості старших офіцерів РФ може загрожувати звільнення.

Ключові висновки ISW за 23 травня: