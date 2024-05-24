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ISW: Обвинения в коррупции это формальная причина для увольнений руководства Минобороны РФ 

Алена ИвашкивПятница, 24 мая 2024, 06:16
ISW: Обвинения в коррупции это формальная причина для увольнений руководства Минобороны РФ 
фото иллюстративное: РИА Новости

Кремль целенаправленно устраняет высших должностных лиц Минобороны РФ и уже распространил эти усилия на старших офицеров, командующих российскими боевыми операциями в Украине. 

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Дословно: "Кремль, вероятно, использует обвинения в коррупции, как оправдание для сокрытия истинных причин увольнения конкретных людей, потерявших доверие в Минобороны России".

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Детали: Следственный комитет России объявил 23 мая об аресте заместителя начальника Генерального штаба и начальника Главного управления связи генерал-лейтенанта Вадима Шамарина и руководителя Департамента государственных закупок Министерства обороны России Владимира Вертелецкого.

Шамарина обвиняют в получении взятки в размере не менее 36 миллионов рублей (около $392 тыс), а двое фигурантов дела из российской телекоммуникационной отрасли согласились свидетельствовать против него.

Вертелецкого обвиняют в коррупции и получении крупной взятки с общей суммой ущерба в 70 миллионов рублей ($763 тыс.). 

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Пятеро высокопоставленных чиновников Минобороны России и бывших военных командиров были арестованы по обвинениям в коррупции после ареста заместителя министра обороны России Тимура Иванова 24 апреля.

Российский инсайдерский источник ранее утверждал, что еще шесть чиновников Минобороны планируют подать в отставку после того, как отстранили от руководства Минобороны бывшего министра обороны России Сергея Шойгу. 

Российские ультранационалистические военные блогеры также утверждают, что Министерство обороны России уволило командующего 20-й общевойсковой армии (Московский военный округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова. ISW не может подтвердить увольнение Ахмедова, но заявления о его отставке привлекают внимание, поскольку это будет первое увольнение офицера, который активно командует российскими войсками в Украине, в рамках недавней волны увольнений. Сейчас 20-я ОМСБр сосредоточена на наступательных операциях на Лиманском направлении и не смогла достичь значительных тактических успехов в этом районе во время наступления на Харьковско-Луганской оси зимой-весной 2024 года.

Ключевые выводы ISW за 23 мая:

  • Кремль прилагает целенаправленные усилия для устранения высокопоставленных чиновников российского оборонного ведомства и, вероятно, распространил эти усилия на старших офицеров, командующих российскими боевыми операциями в Украине.
  • Российские пограничники сняли буи в эстонских водах реки Нарва, которая демаркирует эстонско-российскую международную границу, вероятно, для того, чтобы создать условия для дальнейшего нарушения морских границ и испытать решимость НАТО.
  • По сообщениям, отдельные американские чиновники настаивают на пересмотре текущей политики Белого дома, которая запрещает Украине использовать предоставленное США оружие для нанесения ударов по территории России.
  • Представитель МИД Польши Павел Вронский заявил 23 мая, что Польша рассматривает возможность использования своей противовоздушной обороны для защиты воздушного пространства Украины от российских ударов.
  • Главное управление военной разведки (ГУР) Украины 23 мая осуществило серию ударов беспилотников по российским оборонно-промышленным объектам в Республике Татарстан.
  • Иранские лидеры воспользовались случаем похорон президента Эбрагима Раиси, чтобы подчеркнуть тесные связи с Арменией, несмотря на то, что напряженность в отношениях между Ереваном и Москвой продолжает расти.
  • Украинские войска продвинулись вперед возле Лукьянца и Кременной, а российские - возле Берестового, Часов Яра, Авдеевки, Донецка и Великой Новоселки.
  • Министерство обороны (МО) России предложило применять регулярные военные наказания к добровольцам, что, вероятно, является частью дальнейших усилий МО по формализации добровольческих формирований.

Темы: ISWвойнаРосcия
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