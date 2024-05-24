Глави ЦРУ, Моссаду і прем’єр Катару зустрінуться, щоб відновити переговори з ХАМАС щодо заручників

Директор ЦРУ Вільям Бернс найближчими днями вирушить до Європи, щоб зустрітися з главою Моссаду Давідом Барнеа і прем'єр-міністром Катару Мохаммедом бін Абдулрахманом Аль Тані, щоб відновити переговори про звільнення ізраїльських заручників, утримуваних ХАМАСом.

Джерело: The Times of Israel з посиланням на двох чиновників

Деталі: Повідомляється, що зустріч на високому рівні стане першою після того, як два тижні тому переговори зірвалися. Тоді ХАМАС відповів на пропозицію американських, катарських і єгипетських посередників поправками, неприйнятними як для США, так і для Ізраїлю.

Реклама:

Ця пропозиція передбачала поетапне звільнення 128 ізраїльських заручників, які залишилися, починаючи зі звільнення 33 жінок, літніх і хворих викрадених протягом шеститижневого періоду перемир'я.

На другому етапі передбачалося звільнити решту заручників та вести переговори про постійне припинення вогню. На третьому етапі мали передати тіла заручників, які утримуються ХАМАСом.

Наразі невідомо, чи візьме участь у майбутній зустрічі в Європі глава єгипетської розвідки Аббас Камель, як він робив це раніше, але Каїр залишиться залученим до посередницького процесу, заявили американський і ізраїльський чиновники.

ВІДЕО ДНЯ

Видання пише, що американські та ізраїльські чиновники підтвердили поїздку Бернса через кілька годин після того, як військовий кабінет Ізраїлю дозволив переговорній групі Барнеа відновити непрямі переговори з ХАМАС.

Під час засідання військового кабінету генерал-майор ЦАХАЛу Ніцан Алон, який є одним з учасників переговорів, представив оновлений план після того, як його попередня пропозиція була відхилена в суботу ввечері прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху.

Видання нагадує, що в заручниках ХАМАС перебувають 124 людини. Підкреслюється, що не всі з них живі.