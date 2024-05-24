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Главы ЦРУ, Моссада и премьер Катара встретятся, чтобы возобновить переговоры с ХАМАС по заложникам

Ирина БалачукПятница, 24 мая 2024, 07:25
Главы ЦРУ, Моссада и премьер Катара встретятся, чтобы возобновить переговоры с ХАМАС по заложникам
Директор ЦРУ Уильям Бернс, глава Моссада Давид Барнеа и премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани. Коллаж The Times of Israel

Директор ЦРУ Уильям Бернс в ближайшие дни отправится в Европу, чтобы встретиться с главой Моссада Давидом Барнеа и премьер-министром Катара Мохаммедом бин Абдулрахманом Аль Тани, чтобы возобновить переговоры об освобождении израильских заложников, удерживаемых ХАМАСом.

Источник: The Times of Israel со ссылкой на двух чиновников

Детали: Сообщается, что встреча на высоком уровне станет первой после того, как две недели назад переговоры сорвались. Тогда ХАМАС ответил на предложение американских, катарских и египетских посредников поправками, неприемлемыми как для США, так и для Израиля.

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Это предложение предусматривало поэтапное освобождение 128 оставшихся израильских заложников, начиная с освобождения 33 женщин, пожилых и больных, похищенных в течение шестинедельного периода перемирия.

На втором этапе предполагалось освободить остальных заложников и вести переговоры о постоянном прекращении огня. На третьем этапе должны были передать тела заложников, которые удерживаются ХАМАСом.

Пока неизвестно, примет ли участие в предстоящей встрече в Европе глава египетской разведки Аббас Камель, как он делал это раньше, но Каир останется вовлеченным в посреднический процесс, заявили американский и израильский чиновники.

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Издание пишет, что американские и израильские чиновники подтвердили поездку Бернса через несколько часов после того, как военный кабинет Израиля разрешил переговорной группе Барнеа возобновить непрямые переговоры с ХАМАС.

Во время заседания военного кабинета генерал-майор ЦАХАЛа Ницан Алон, который является одним из участников переговоров, представил обновленный план после того, как его предыдущее предложение было отклонено в субботу вечером премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Издание напоминает, что в заложниках ХАМАС находятся 124 человека. Подчеркивается, что не все из них живы.

Темы: ИзраильХАМАС
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