Байден, ймовірно, пропустить Саміт миру у Швейцарії: обрав збір грошей на вибори – ЗМІ

Президент США Джо Байден, швидше за все, пропустить Саміт миру у Швейцарії у червні через збір коштів на передвиборчу кампанію в Каліфорнії, який він має відвідати разом з Джорджем Клуні, Джулією Робертс та іншими зірками.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: Саміт миру у Швейцарії запланований на 15-16 червня, після зустрічі "Групи семи" в Італії. Кілька лідерів G7 планують приєднатися до конференції, але, за даними видання, ні Байдена, ні віцепрезидентки Камали Гарріс там не буде.

Реклама:

Байден має вилетіти із зустрічі G7 на півдні Італії до Лос-Анджелеса на збір коштів 15 червня.

Видання пише, що таке рішення Байдена підкреслює, що він все більше переходить у режим передвиборчої кампанії, прагнучи подолати лідерство колишнього президента Дональда Трампа в хитких штатах напередодні виборів.

Нагальності ситуації додає той факт, що минулого місяця Трамп вперше за поточний виборчий цикл затьмарив зусилля Байдена зі збору коштів, зібравши 76 мільйонів доларів проти 51 мільйона доларів у Байдена.

ВІДЕО ДНЯ

Видання наголошує, що це також відображає ширший песимізм щодо конференції, яку Швейцарія погодилася організувати на прохання президента Володимира Зеленського.

Однак все ж близько 70 країн візьмуть участь у саміті на тому чи іншому рівні. Мають бути присутні прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, канцлер Німеччини Олаф Шольц, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кішіда.

При цьому видання зазначає, що відсутність Китаю, ймовірно, розчарує Зеленського.

Китай і кілька інших країн так званого Глобального Півдня наполягали на залученні Росії до цього процесу. Водночас Україна та її союзники не хочуть взаємодіяти з РФ доки не матимуть широко узгоджений набір принципів, які визначатимуть будь-яке майбутнє мирне врегулювання. Швейцарський саміт спочатку був задуманий як перший крок до цієї мети.

Організатори конференції зменшили її амбіції і хочуть зосередитися на вузькому наборі цілей, таких як ядерна безпека та обмін полоненими, щоб розширити коло учасників. Але видання підкреслює, що ці пункти не відповідають мирному плану України, який передбачає виведення російських військ та майбутні гарантії безпеки.

Передісторія: