Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

Байден, вероятно, пропустит Саммит мира в Швейцарии: выбрал сбор денег на выборы − СМИ

Ирина Балачук, Иванна КостинаПятница, 24 мая 2024, 08:32
Байден, вероятно, пропустит Саммит мира в Швейцарии: выбрал сбор денег на выборы − СМИ
Джо Байден. Фото из Facebook

Президент США Джо Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира в Швейцарии в июне из-за сбора средств на предвыборную кампанию в Калифорнии, который он должен посетить вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Саммит мира в Швейцарии запланирован на 15-16 июня, после встречи "Группы семи" в Италии. Несколько лидеров G7 планируют присоединиться к конференции, но, по данным издания, ни Байдена, ни вице-президента Камалы Харрис там не будет.

Реклама:

Байден должен вылететь со встречи G7 на юге Италии в Лос-Анджелес на сбор средств 15 июня.

Издание пишет, что такое решение Байдена подчеркивает, что он все больше переходит в режим предвыборной кампании, стремясь преодолеть лидерство бывшего президента Дональда Трампа в шатких штатах накануне выборов.

Актуальности ситуации добавляет тот факт, что в прошлом месяце Трамп впервые за текущий избирательный цикл затмил усилия Байдена по сбору средств, собрав 76 миллионов долларов против 51 миллиона долларов у Байдена.

ВИДЕО ДНЯ

Издание отмечает, что это также отражает более широкий пессимизм относительно конференции, которую Швейцария согласилась организовать по просьбе президента Владимира Зеленского.

Однако все же около 70 стран примут участие в саммите на том или ином уровне. Должны присутствовать премьер-министр Канады Джастин Трюдо, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Японии Фумио Кишида.

При этом издание отмечает, что отсутствие Китая, вероятно, разочарует Зеленского. 

Китай и несколько других стран так называемого Глобального Юга настаивали на привлечении России к этому процессу. В то же время Украина и ее союзники не хотят взаимодействовать с РФ пока не будут иметь широко согласованный набор принципов, которые будут определять любое будущее мирное урегулирование. Швейцарский саммит изначально был задуман как первый шаг к этой цели.

Организаторы конференции уменьшили ее амбиции и хотят сосредоточиться на узком наборе целей, таких как ядерная безопасность и обмен пленными, чтобы расширить круг участников. Но издание подчеркивает, что эти пункты не соответствуют мирному плану Украины, который предусматривает вывод российских войск и будущие гарантии безопасности.

Предыстория:

  • Накануне сообщалось, что в Белом доме пока не раскрывают, примет ли президент США Джо Байден участие в Саммите мира в Швейцарии в июне.
  • Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном в мае отмечал, что важно, чтобы Байден присутствовал на Саммите мира.
  • Блинкен выразил ожидания, что президенты Зеленский и Байден будут иметь возможность встретиться в течение следующих недель, однако не стал конкретизировать, когда.
  • По данным СМИ, Зеленский намерен принять участие в праздновании Дня высадки во Франции в следующем месяце, а затем в Италии во встрече "Группы семи", членом которой являются США.

Темы: мирБайденШвейцарияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
мир
Макрон: Путин до сих пор не готов к миру
В Белом доме пока не подтверждают приезд Байдена на Саммит мира
50 стран и организаций заявили, что примут участие в швейцарском Саммите мира
Последние новости
15:21
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
Все новости...
Реклама:
Реклама: