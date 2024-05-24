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Застрелив і підклав гранату: 12 років за ґратами отримав поліцейський, який убив знайомого

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 травня 2024, 11:07
Застрелив і підклав гранату: 12 років за ґратами отримав поліцейський, який убив знайомого
фото ДБР

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області на 12 років позбавив волі колишнього правоохоронця, який напідпитку вбив свого знайомого.

Джерело: Державне бюро розслідувань, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У травні 2022 року на відпочинку між правоохоронцем (за даними УП, чоловік служив у поліції –ред.) та одним із присутніх на вечірці чоловіків сталася сутичка. Його знайомий втрутився у конфлікт намагаючись розборонити своїх товаришів. Однак правоохоронець з табельної зброї вистрелив йому у спину.

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Під приводом надання медичної допомоги, аби заспокоїти присутніх, поліцейський посадив потерпілого до свого автомобіля та вивіз на околицю Слов’янська. Так і не поїхавши до лікарні, фігурант витяг чоловіка з автомобіля та вистрелив у нього ще кілька разів.

Крім цього зловмисник  підклав під тулуб убитого гранату, щоб вона здетонувала при спробі переміщення тіла.

Вже наступного дня чоловіка затримали правоохоронці.

ВІДЕО ДНЯ

Під час досудового розслідування працівники Бюро вилучили речові докази: табельну вогнепальну зброю, кулю та гільзи, а також гранату. Було проведено понад десяток експертиз.

Обвинувачений не визнав свою провину, однак зібрана працівниками ДБР доказова база стала підґрунтям для винесення судом вироку, зазначають у Бюро.

Суд визнав фігуранта винним в умисному вбивстві та закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому в спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб, з метою приховати інше кримінальне правопорушення, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство і засудив до 12 років позбавлення волі.

Теми: вбивствоДБР
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