Застрелив і підклав гранату: 12 років за ґратами отримав поліцейський, який убив знайомого

Слов’янський міськрайонний суд Донецької області на 12 років позбавив волі колишнього правоохоронця, який напідпитку вбив свого знайомого.

Джерело: Державне бюро розслідувань, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: У травні 2022 року на відпочинку між правоохоронцем (за даними УП, чоловік служив у поліції –ред.) та одним із присутніх на вечірці чоловіків сталася сутичка. Його знайомий втрутився у конфлікт намагаючись розборонити своїх товаришів. Однак правоохоронець з табельної зброї вистрелив йому у спину.

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Під приводом надання медичної допомоги, аби заспокоїти присутніх, поліцейський посадив потерпілого до свого автомобіля та вивіз на околицю Слов’янська. Так і не поїхавши до лікарні, фігурант витяг чоловіка з автомобіля та вистрелив у нього ще кілька разів.

Крім цього зловмисник підклав під тулуб убитого гранату, щоб вона здетонувала при спробі переміщення тіла.

Вже наступного дня чоловіка затримали правоохоронці.

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Під час досудового розслідування працівники Бюро вилучили речові докази: табельну вогнепальну зброю, кулю та гільзи, а також гранату. Було проведено понад десяток експертиз.

Обвинувачений не визнав свою провину, однак зібрана працівниками ДБР доказова база стала підґрунтям для винесення судом вироку, зазначають у Бюро.

Суд визнав фігуранта винним в умисному вбивстві та закінченому замаху на умисне вбивство, вчиненому в спосіб, небезпечний для життя багатьох осіб, з метою приховати інше кримінальне правопорушення, вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство і засудив до 12 років позбавлення волі.