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Застрелил и подложил гранату: 12 лет за решеткой получил полицейский, который убил знакомого

Валентина РоманенкоПятница, 24 мая 2024, 11:07
Застрелил и подложил гранату: 12 лет за решеткой получил полицейский, который убил знакомого
фото ГБР

Славянский горрайонный суд Донецкой области на 12 лет лишил свободы бывшего правоохранителя, который, будучи пьян, убил своего знакомого.

Источник: Государственное бюро расследований, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В мае 2022 года на отдыхе между правоохранителем (по данным УП, мужчина служил в полиции -ред.) и одним из присутствующих на вечеринке мужчин произошла ссора. Его знакомый вмешался в конфликт пытаясь разнять своих товарищей. Однако полицейский из табельного оружия выстрелил ему в спину.

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Под предлогом оказания медицинской помощи, чтобы успокоить присутствующих, полицейский посадил пострадавшего в свой автомобиль и вывез на окраину Славянска. Так и не поехав в больницу, фигурант вытащил мужчину из автомобиля и выстрелил в него еще несколько раз.

Кроме этого злоумышленник подложил под туловище убитого гранату, чтобы она сдетонировала при попытке перемещения тела.

Уже на следующий день мужчину задержали правоохранители.

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Во время досудебного расследования работники Бюро изъяли вещественные доказательства: табельное огнестрельное оружие, пулю и гильзы, а также гранату. Было проведено более десятка экспертиз.

Обвиняемый не признал свою вину, однако собранная работниками ГБР доказательная база стала основой для вынесения судом приговора, отмечают в Бюро.

Суд признал фигуранта виновным в умышленном убийстве и законченном покушении на умышленное убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, с целью скрыть другое уголовное правонарушение, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство и приговорил к 12 годам лишения свободы.

Темы: убийствоГБР
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