Застрелил и подложил гранату: 12 лет за решеткой получил полицейский, который убил знакомого

Славянский горрайонный суд Донецкой области на 12 лет лишил свободы бывшего правоохранителя, который, будучи пьян, убил своего знакомого.

Источник: Государственное бюро расследований, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: В мае 2022 года на отдыхе между правоохранителем (по данным УП, мужчина служил в полиции -ред.) и одним из присутствующих на вечеринке мужчин произошла ссора. Его знакомый вмешался в конфликт пытаясь разнять своих товарищей. Однако полицейский из табельного оружия выстрелил ему в спину.

Реклама:

Под предлогом оказания медицинской помощи, чтобы успокоить присутствующих, полицейский посадил пострадавшего в свой автомобиль и вывез на окраину Славянска. Так и не поехав в больницу, фигурант вытащил мужчину из автомобиля и выстрелил в него еще несколько раз.

Кроме этого злоумышленник подложил под туловище убитого гранату, чтобы она сдетонировала при попытке перемещения тела.

Уже на следующий день мужчину задержали правоохранители.

ВИДЕО ДНЯ

Во время досудебного расследования работники Бюро изъяли вещественные доказательства: табельное огнестрельное оружие, пулю и гильзы, а также гранату. Было проведено более десятка экспертиз.

Обвиняемый не признал свою вину, однако собранная работниками ГБР доказательная база стала основой для вынесения судом приговора, отмечают в Бюро.

Суд признал фигуранта виновным в умышленном убийстве и законченном покушении на умышленное убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц, с целью скрыть другое уголовное правонарушение, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство и приговорил к 12 годам лишения свободы.