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Вихідні в Україні будуть теплими і сухими

Олександр ШумілінП'ятниця, 24 травня 2024, 12:18
Вихідні в Україні будуть теплими і сухими
Фото ілюстративне

У суботу, 25 травня, в Україні прогнозується сонячна погода, без опадів, лише вдень у західних областях місцями короткочасні дощі.

Джерело: "Інтерфакс-Україна" із посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: Температура вночі у суботу 11-16°, на сході, північному сході країни та в Карпатах 8-13°; вдень 22-27°.

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У Києві без опадів, температура вночі 13-15°, вдень близько 25°.

У неділю, 26 травня, збережеться суха погода на переважній частині України, лише вдень у південно-східній частині, протягом доби в південній частині місцями можливі короткочасні дощі, грози. Температура вночі 9-14°, вдень 21-26°.

У Києві 26 травня - без опадів. Температура вночі 12-14°, вдень 23-25°.

Теми: погода
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