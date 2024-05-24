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Выходные в Украине будут теплыми и сухими

Александр ШумилинПятница, 24 мая 2024, 12:18
Выходные в Украине будут теплыми и сухими
Фото иллюстративное

В субботу, 25 мая, в Украине прогнозируется солнечная погода, без осадков, лишь днем в западных областях местами кратковременные дожди.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: Температура ночью в субботу 11-16°, на востоке, северо-востоке страны и в Карпатах 8-13°; днем 22-27°.

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В Киеве без осадков, температура ночью 13-15°, днем около 25°.

В воскресенье, 26 мая, сохранится сухая погода на большей части Украины, лишь днем в юго-восточной части, в течение суток в южной части местами возможны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 9-14°, днем 21-26°.

В Киеве 26 мая - без осадков. Температура ночью 12-14°, днем 23-25°.

Темы: погода
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