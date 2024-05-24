Угорщина хоче мати особливий статус у НАТО через Україну

Угорщина працює над "переосмисленням" свого статусу членства в НАТО, щоб потенційно уникнути участі у майбутніх операціях за межами Альянсу і посиленої підтримки України з боку НАТО, заявив угорський прем'єр Віктор Орбан.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Bloomberg

Деталі: У традиційному п’ятничному інтерв’ю державному радіо Орбан заявив, що угорські військові посадовці і юристи вже працюють над тим, щоб розробити нову концепцію, яка б відрізняла Угорщину від інших членів НАТО.

Реклама:

Пряма мова угорського прем’єра: "Наші юристи і офіцери наполегливо працюють над тим, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території Альянсу".

Деталі: Видання нагадує, що угорські війська нині роблять внесок у дві місії Альянсу за межами території НАТО – в Іраку і в Косові. Члени НАТО також мають можливість відмовитися від участі в будь-яких військових місіях, хоча якомога ширша участь завжди заохочується.

Наразі Альянс розробляє пакет підтримки для України, який планують представити на саміті лідерів країн-членів у Вашингтоні в липні. Передбачається, що ці заходи включатимуть посилення ролі НАТО на оперативному рівні в координації поставок озброєнь і тренувань для українських сил.

ВІДЕО ДНЯ

Орбан заявив, що Угорщина віддана місії НАТО захищати членів Альянсу, якщо хтось із них зазнає нападу. Водночас, за його словами, Угорщина стурбована тим, що фінансування і постачання зброї Україні, яка не є членом НАТО, з часом можуть перерости у більше військове втручання, можливо, навіть відправку військ.

Орбан наголосив, що його країна принципово не згодна з оцінкою деяких членів НАТО, що Росія вторгнеться на східний фланг Альянсу після України. Він переконаний, що нинішню війну слід розглядати як війну між "двома слов'янськими країнами".

За словами Орбана, цю думку не поділяють в НАТО, який створив робочі групи для вивчення потенційно розширеної ролі військового альянсу у російсько-українській війні.

Угорщина, як член НАТО, бере участь у цих дискусіях, але, за словами Орбана, фактично як "неучасник", який виступає проти надання Україні грошей і зброї. Угорський прем’єр переконаний, що надання Угорщині формальної відмови від її внеску означатиме нову концепцію членства в НАТО.

"Зараз склалася ситуація, коли ми нібито і там, і не там. Я не знаю, як довго це може тривати", – підсумував Орбан.

Передісторія:

Орбан у минулому неодноразово заявляв, що ні Україна, ні Росія не здатні виграти війну, а також стверджував, що без підтримки Заходу Україна не існуватиме.

Дивіться також відео "ЄП" про те, як епоха Орбана опинилась під загрозою в Угорщині