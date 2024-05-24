Венгрия хочет иметь особый статус в НАТО из-за Украины

Венгрия работает над "переосмыслением" своего статуса членства в НАТО, чтобы потенциально избежать участия в будущих операциях за пределами Альянса и усиленной поддержки Украины со стороны НАТО, заявил венгерский премьер Виктор Орбан.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: В традиционном пятничном интервью государственному радио Орбан заявил, что венгерские военные чиновники и юристы уже работают над тем, чтобы разработать новую концепцию, которая бы отличала Венгрию от других членов НАТО.

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Прямая речь венгерского премьера: "Наши юристы и офицеры упорно работают над тем, как Венгрия может сохранить свое членство в НАТО таким образом, чтобы ей не пришлось участвовать в действиях НАТО за пределами территории Альянса".

Детали: Издание напоминает, что венгерские войска сейчас делают вклад в две миссии Альянса за пределами территории НАТО − в Ираке и в Косово. Члены НАТО также имеют возможность отказаться от участия в любых военных миссиях, хотя как можно более широкое участие всегда поощряется.

Сейчас Альянс разрабатывает пакет поддержки для Украины, который планируют представить на саммите лидеров стран-членов в Вашингтоне в июле. Предполагается, что эти меры будут включать усиление роли НАТО на оперативном уровне в координации поставок вооружений и тренировок для украинских сил.

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Орбан заявил, что Венгрия привержена миссии НАТО защищать членов Альянса, если кто-то из них подвергнется нападению. В то же время, по его словам, Венгрия обеспокоена тем, что финансирование и поставки оружия Украине, которая не является членом НАТО, со временем могут перерасти в большее военное вмешательство, возможно, даже отправку войск.

Орбан подчеркнул, что его страна принципиально не согласна с оценкой некоторых членов НАТО, что Россия вторгнется на восточный фланг Альянса после Украины. Он убежден, что нынешнюю войну следует рассматривать как войну между "двумя славянскими странами".

По словам Орбана, это мнение не разделяют в НАТО, который создал рабочие группы для изучения потенциально расширенной роли военного альянса в российско-украинской войне.

Венгрия, как член НАТО, участвует в этих дискуссиях, но, по словам Орбана, фактически как "неучастник", который выступает против предоставления Украине денег и оружия. Венгерский премьер убежден, что предоставление Венгрии формального отказа от ее взноса будет означать новую концепцию членства в НАТО.

"Сейчас сложилась ситуация, когда мы якобы и там, и не там. Я не знаю, как долго это может продолжаться", − подытожил Орбан.

Предыстория:

Орбан в прошлом неоднократно заявлял, что ни Украина, ни Россия не способны выиграть войну, а также утверждал, что без поддержки Запада Украина не будет существовать.

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