Вдягали камуфляж і розвозили кокаїн у комендантську годину: у Києві затримали наркоторговців

Столичні правоохоронці викрили чотирьох наркоторговців, що розвозили кокаїн у комендантські години, видаючи себе за військових.

Джерело: Київська міська прокуратура, Нацполіція

Дослівно: "За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва викрито та повідомлено про підозру 4 особам у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті кокаїну на території міста Києва".

Реклама:

Деталі: За даними слідства, група осіб віком від 38 до 48-ми років з лютого по травень 2024 року приймали замовлення від клієнтів на кокаїн. Вдень покупці могли самостійно приїжджати за замовленням, а вночі, під час дії комендантської години, наркоторговці самі доставляли товар.

Для безперешкодного пересування по місту вночі зловмисники вдягали військову форму та при перевірці документів на блокпостах представлялись військовими-резервістами однієї з військових частин, показуючи фальшиву довідку. Їздили підозрювані на старих автомобілях, а на лобовому склі додатково закріплювали чорний спецномер.

За один грам кокаїну наркозбувачі в середньому отримували 300 доларів США. Також вони продавали клієнтам марихуану.

ВІДЕО ДНЯ

За даними поліції, організував незаконний "бізнес" уродженець Чернігівської області, 1975 року народження. Він залучив до незаконної діяльності трьох знайомих мешканців столиці.

Зазначається, що в ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили наркотики, гроші, отримані від їх продажу, чорнові записи та документи.

Наразі 4 особам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.