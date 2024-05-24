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Вдягали камуфляж і розвозили кокаїн у комендантську годину: у Києві затримали наркоторговців

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 травня 2024, 12:57
Вдягали камуфляж і розвозили кокаїн у комендантську годину: у Києві затримали наркоторговців
фото поліції

Столичні правоохоронці викрили чотирьох наркоторговців, що розвозили кокаїн у комендантські години, видаючи себе за військових.

Джерело: Київська міська прокуратура, Нацполіція

Дослівно: "За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури Києва викрито та повідомлено про підозру 4 особам у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті кокаїну на території міста Києва".

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Деталі: За даними слідства, група осіб віком від 38 до 48-ми років з лютого по травень 2024 року приймали замовлення від клієнтів на кокаїн. Вдень покупці могли самостійно приїжджати за замовленням, а вночі, під час дії комендантської години, наркоторговці самі доставляли товар.

Для безперешкодного пересування по місту вночі зловмисники вдягали військову форму та при перевірці документів на блокпостах представлялись військовими-резервістами однієї з військових частин, показуючи фальшиву довідку. Їздили підозрювані на старих автомобілях, а на лобовому склі додатково закріплювали чорний спецномер.

За один грам кокаїну наркозбувачі в середньому отримували 300 доларів США. Також вони продавали клієнтам марихуану.

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За даними поліції, організував незаконний "бізнес" уродженець Чернігівської області, 1975 року народження. Він залучив до незаконної діяльності трьох знайомих мешканців столиці.

Зазначається, що в ході санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили наркотики, гроші, отримані від їх продажу, чорнові записи та документи.

 

Наразі 4 особам повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання усім підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі.

Теми: наркотикиКиїв
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