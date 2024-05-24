Надевали камуфляж и развозили кокаин в комендантский час: в Киеве задержали наркоторговцев

Столичные правоохранители разоблачили четырех наркоторговцев, которые развозили кокаин в комендантские часы, выдавая себя за военных.

Источник: Киевская городская прокуратура, Нацполиция

Дословно: "Под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры Киева разоблачены и уведомлены о подозрении в незаконном хранении с целью сбыта и сбыте кокаина на территории города Киева 4 лица".

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Детали: По данным следствия, группа лиц в возрасте от 38 до 48-ми лет с февраля по май 2024 года принимали заказы от клиентов на кокаин. Днем покупатели могли самостоятельно приезжать за заказом, а ночью, во время действия комендантского часа, наркоторговцы сами доставляли товар.

Для беспрепятственного передвижения по городу ночью злоумышленники надевали военную форму и при проверке документов на блокпостах представлялись военными-резервистами одной из воинских частей, показывая фальшивую справку. Ездили подозреваемые на старых автомобилях, а на лобовом стекле дополнительно закрепляли черный спецномер.

За один грамм кокаина наркосбытчики в среднем получали 300 долларов США. Также они продавали клиентам марихуану.

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По данным полиции, организовал незаконный "бизнес" уроженец Черниговской области, 1975 года рождения. Он привлек к незаконной деятельности трех знакомых жителей столицы.

Отмечается, что в ходе санкционированных обысков правоохранители изъяли наркотики, деньги, полученные от их продажи, черновые записи и документы.

Сейчас 4 лицам сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании всем подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы.