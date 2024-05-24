В Україні знову вила тривога: злітав МіГ

Влада України оголошувала тривогу по всій території країни через зліт Міг-31 К, який може нести ракети "Кинджал". Небезпека тривала трохи більше 20 хв.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram, карта тривог

Дослівно ПС: "Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка".

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Деталі: Це вже друга масштабна тривога від ранку 24 травня.

Оновлено: О 13:49 тривоги почали скасовувати. Небезпека тривала трохи більше 20 хв.