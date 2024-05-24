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В Украине снова выла тревога: взлетал МиГ

Ирина БалачукПятница, 24 мая 2024, 13:50
В Украине снова выла тревога: взлетал МиГ
скриншот с alerts.in.ua

Власти Украины объявляли тревогу по всей территории страны из-за взлета МиГ-31К, который может нести ракеты "Кинджл". Опасность продолжалась чуть более 20 мин.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram, карта тревог

Дословно ВС: "Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка".

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Детали: Это уже вторая масштабная тревога с утра 24 мая.

Обновлено: В 13:49 тревоги начали отменять. Опасность продолжалась чуть более 20 мин.

Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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