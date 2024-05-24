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У київському метро пасажир напав на іншого чоловіка з ножем

Валентина РоманенкоП'ятниця, 24 травня 2024, 13:56
У київському метро пасажир напав на іншого чоловіка з ножем
фото поліції

У столичному метро порушник спровокував конфлікт з іншим чоловіком та завдав останньому удару ножем у живіт.

Джерело: поліція Києва, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: На станції метро "Вокзальна" у вагоні потягу нетверезий правопорушник чіплявся до інших громадян із нецензурною лайкою, а коли один з пасажирів намагався його зупинити – почав бійку.

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В ході конфлікту підозрюваний дістав складаний ніж та спричинив 24-річному хлопцю не проникаюче поранення в живіт. Постраждалому допомогли пасажири вийти на станції та викликали поліцейських і медиків.

 

Поліцейські невідкладно встановили та затримали правопорушника на станції метро "Шулявська". Ним виявився 29-річний уродженець міста Херсона. Зазначено, що свої протиправні дії він пояснити не зміг.

Слідчі управління поліції в метрополітені, за процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури, повідомили фігуранту про підозру в хуліганстві, вчиненому із застосуванням холодної зброї чи іншого предмета.

ВІДЕО ДНЯ

За даними джерела "Української правди", інцидент мав місце 18 травня, наразі зловмисник перебуває під запобіжним заходом, який визначив суд, – нічний домашній арешт.

Теми: метроКиївХуліганство
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