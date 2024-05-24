В киевском метро пассажир напал на другого мужчину с ножом

В столичном метро нарушитель спровоцировал конфликт с другим мужчиной и нанес последнему удар ножом в живот.

Источник: полиция Киева, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: На станции метро "Вокзальная" вечером в вагоне поезда нетрезвый правонарушитель приставал к другим гражданам с нецензурной бранью, а когда один из пассажиров пытался его остановить - начал драку.

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В ходе конфликта подозреваемый достал складной нож и нанес 24-летнему парню не проникающее ранение в живот. Пострадавшему помогли пассажиры выйти на станции и вызвали полицейских и медиков.

Полицейские безотлагательно установили и задержали правонарушителя на станции метро "Шулявская". Им оказался 29-летний уроженец города Херсона. Указано, что свои противоправные действия он объяснить не смог.

Следователи управления полиции в метрополитене, под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением холодного оружия или иного предмета.

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По данным источника "Украинской правды", инцидент имел место 18 мая, сейчас злоумышленник находится под мерой пресечения, которую определил суд, - ночной домашний арест.