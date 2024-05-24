Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Партнерский сбор УП. Задонать на дроны и РЭБы

В киевском метро пассажир напал на другого мужчину с ножом

Валентина РоманенкоПятница, 24 мая 2024, 13:56
В киевском метро пассажир напал на другого мужчину с ножом
фото полиции

В столичном метро нарушитель спровоцировал конфликт с другим мужчиной и нанес последнему удар ножом в живот.

Источник: полиция Киева, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: На станции метро "Вокзальная" вечером в вагоне поезда нетрезвый правонарушитель приставал к другим гражданам с нецензурной бранью, а когда один из пассажиров пытался его остановить - начал драку.

Реклама:

В ходе конфликта подозреваемый достал складной нож и нанес 24-летнему парню не проникающее ранение в живот. Пострадавшему помогли пассажиры выйти на станции и вызвали полицейских и медиков.

 

Полицейские безотлагательно установили и задержали правонарушителя на станции метро "Шулявская". Им оказался 29-летний уроженец города Херсона. Указано, что свои противоправные действия он объяснить не смог.

Следователи управления полиции в метрополитене, под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением холодного оружия или иного предмета.

ВИДЕО ДНЯ

По данным источника "Украинской правды", инцидент имел место 18 мая, сейчас злоумышленник находится под мерой пресечения, которую определил суд, - ночной домашний арест.

Темы: метроКиевХулиганство
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

БоксСтало известно, когда планируется реванш Фьюри и Усика

видеоВылез через окно авто ТЦК и сбежал на велосипеде: инцидент с военнообязанным в Днепре

Швеция передает Украине пакет помощи с радиолокационным самолетом, ракетами и БТР

Трамп во время сбора денег на кампанию заявил, что разбомбил бы Москву и Пекин − WP

фотоГБР: В украинских колониях разоблачили систему пыток заключенных

фото КНДР отправила более 150 воздушных шаров с мусором в Южную Корею

Все новости...
метро
Ремонт "синей" ветки киевского метро обещают закончить к осени: начат демонтаж тоннеля
Метро Харькова приостанавливало работу
На станции метро "Крещатик" в Киеве возобновит работу еще один вестибюль
Последние новости
15:21
Расследование дела о вмешательстве России: в Европарламенте прошли обыски
15:06
Футбол"Барселона" назначила новым главным тренером экс-наставника сборной Германии
14:56
Маск против Meta: известный миллиардер снова встрял в спор с работником техногиганта
14:51
Воздушные силы фиксируют "карусели" самолетов РФ, которые сбрасывают бомбы на Харьков
14:41
Государство начинает закупку медицинских робоплатформ для ВСУ
14:33
Снова? В США миллиардер и исследователь планируют погрузиться на субмарине в затонувший "Титаник"
14:27
Литва предоставит Украине радары в рамках немецкой инициативы по усилению украинской ПВО
14:13
фотоДиверсант ФСБ из Молдовы поджег электроподстанции на юге Одесской области
14:10
Ремонт моста Метро в Киеве будет стоить 2 миллиарда
14:00
В Швеции о помощи ВСУ с самолетом РЛС: Борьба Украины – это наша борьба
Все новости...
Реклама:
Реклама: