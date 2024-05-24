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Фортификации на Харьковщине: СБУ расследует завышенные цены на древесину

Ольга КириленкоПятница, 24 мая 2024, 15:20
Фортификации на Харьковщине: СБУ расследует завышенные цены на древесину
Установка фортификаций на Харьковщине 28 марта 2024 год. Иллюстративное фото: Getty Images

Служба безопасности Украины еще с февраля 2024 года расследует возможное завышение цен на древесину, которую Харьковская областная военная администрация закупала у частных компаний для построения фортификационных сооружений.

Источники: постановление Киевского райсуда Харькова от 21 мая, Харьковский антикоррупционный центр

Дословно: "Орган досудебного расследования установил, что неустановленная группа лиц создала противоправный механизм по завышению фактической стоимости древесины, поставляемой для строительства фортификационных сооружений на территории Харьковской области.

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Следователь отмечает, что неустановленные лица с целью реализации противоправного умысла зарегистрировали целый ряд предприятий, которые контролируются через "теневых" бухгалтеров и привлекли к противоправной деятельности такие предприятия (в перечне в постановлении таких предприятий 10 - УП").

Детали: правоохранители считают, что схема была такой: несколько предприятий, объединенные вокруг одной группы лиц, покупали древесину в государственных лесхозах, после чего продавали ее подконтрольным себе предприятиям и по фиктивным товарно-транспортным накладным "перевозили" ее в Днепропетровскую область. 

Например, как объясняет Харьковский антикорцентр, древесину покупали в Изюмском лесхозе по 970 гривен за кубометр и забирали с его же склада. А поставляли якобы из Днепропетровской области за 4100 грн., "накидывая" за логистику, погрузку и тд.

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С начала 2024 года профильный департамент ОВА закупил таким образом древесины на сумму около 170 миллионов гривен.

Постановлением от 21 мая Киевский райсуд Харькова разрешил следователю СБУ получить временный доступ к документам по закупке древесины в период с 1 октября 2023 года до 1 мая 2024. Речь идет о договорах, актах приема-передачи, платежных документах и документах по полной товарной характеристике, сертификатов качества поставленной древесины.

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Предыстория:

  • 10 мая российская армия пошла повторным наступлением на Харьковщину, перейдя украинскую границу сразу в двух направлениях. За неделю оккупантам удалось захватить до десяти населенных пунктов в направлении села Липцы и города Волчанск
  • 14 мая на УП вышла колонка главы Антикоррупционного центра "Межа" Мартины Богуславец, из которой следовало, что для построения третьей линии обороны Харьковская ОВА решила закупить древесины на 270 миллионов гривен у компаний, имеющих признаки фиктивности. Речь идет о ФЛП и четырех ООО, которые работают на рынке от 4 до 14 месяцев и имеют в биографии своих учредителей довольно странные факты, как для успешных бизнесменов. Например, судебные дела за кражи виски или исполнительные производства за кредиты в банках.
  • 17 мая профильный заместитель председателя Харьковской ОВА Михаил Харнам на пресс-конференции в Харькове заявил, что средняя цена кубометра закупленной в частных компаниях древесины была 5500 гривен. При том, что средняя цена, по которой в этом году продавали древесину харьковские лесхозы, существенно ниже - около 1500 гривен. 

Темы: ХарьковХарьковская областьФотрификацииСБУ
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