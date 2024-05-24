Фортификации на Харьковщине: СБУ расследует завышенные цены на древесину

Служба безопасности Украины еще с февраля 2024 года расследует возможное завышение цен на древесину, которую Харьковская областная военная администрация закупала у частных компаний для построения фортификационных сооружений.

Источники: постановление Киевского райсуда Харькова от 21 мая, Харьковский антикоррупционный центр

Дословно: "Орган досудебного расследования установил, что неустановленная группа лиц создала противоправный механизм по завышению фактической стоимости древесины, поставляемой для строительства фортификационных сооружений на территории Харьковской области.

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Следователь отмечает, что неустановленные лица с целью реализации противоправного умысла зарегистрировали целый ряд предприятий, которые контролируются через "теневых" бухгалтеров и привлекли к противоправной деятельности такие предприятия (в перечне в постановлении таких предприятий 10 - УП").

Детали: правоохранители считают, что схема была такой: несколько предприятий, объединенные вокруг одной группы лиц, покупали древесину в государственных лесхозах, после чего продавали ее подконтрольным себе предприятиям и по фиктивным товарно-транспортным накладным "перевозили" ее в Днепропетровскую область.

Например, как объясняет Харьковский антикорцентр, древесину покупали в Изюмском лесхозе по 970 гривен за кубометр и забирали с его же склада. А поставляли якобы из Днепропетровской области за 4100 грн., "накидывая" за логистику, погрузку и тд.

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С начала 2024 года профильный департамент ОВА закупил таким образом древесины на сумму около 170 миллионов гривен.

Постановлением от 21 мая Киевский райсуд Харькова разрешил следователю СБУ получить временный доступ к документам по закупке древесины в период с 1 октября 2023 года до 1 мая 2024. Речь идет о договорах, актах приема-передачи, платежных документах и документах по полной товарной характеристике, сертификатов качества поставленной древесины.

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