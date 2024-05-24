Фортификации на Харьковщине: СБУ расследует завышенные цены на древесину
Служба безопасности Украины еще с февраля 2024 года расследует возможное завышение цен на древесину, которую Харьковская областная военная администрация закупала у частных компаний для построения фортификационных сооружений.
Источники: постановление Киевского райсуда Харькова от 21 мая, Харьковский антикоррупционный центр
Дословно: "Орган досудебного расследования установил, что неустановленная группа лиц создала противоправный механизм по завышению фактической стоимости древесины, поставляемой для строительства фортификационных сооружений на территории Харьковской области.
Следователь отмечает, что неустановленные лица с целью реализации противоправного умысла зарегистрировали целый ряд предприятий, которые контролируются через "теневых" бухгалтеров и привлекли к противоправной деятельности такие предприятия (в перечне в постановлении таких предприятий 10 - УП").
Детали: правоохранители считают, что схема была такой: несколько предприятий, объединенные вокруг одной группы лиц, покупали древесину в государственных лесхозах, после чего продавали ее подконтрольным себе предприятиям и по фиктивным товарно-транспортным накладным "перевозили" ее в Днепропетровскую область.
Например, как объясняет Харьковский антикорцентр, древесину покупали в Изюмском лесхозе по 970 гривен за кубометр и забирали с его же склада. А поставляли якобы из Днепропетровской области за 4100 грн., "накидывая" за логистику, погрузку и тд.
С начала 2024 года профильный департамент ОВА закупил таким образом древесины на сумму около 170 миллионов гривен.
Постановлением от 21 мая Киевский райсуд Харькова разрешил следователю СБУ получить временный доступ к документам по закупке древесины в период с 1 октября 2023 года до 1 мая 2024. Речь идет о договорах, актах приема-передачи, платежных документах и документах по полной товарной характеристике, сертификатов качества поставленной древесины.
Читайте также: Синегубов о фортификации на Харьковщине: У нас было 2 месяца, чтобы выполнить задание президента и ОП
Предыстория:
- 10 мая российская армия пошла повторным наступлением на Харьковщину, перейдя украинскую границу сразу в двух направлениях. За неделю оккупантам удалось захватить до десяти населенных пунктов в направлении села Липцы и города Волчанск
- 14 мая на УП вышла колонка главы Антикоррупционного центра "Межа" Мартины Богуславец, из которой следовало, что для построения третьей линии обороны Харьковская ОВА решила закупить древесины на 270 миллионов гривен у компаний, имеющих признаки фиктивности. Речь идет о ФЛП и четырех ООО, которые работают на рынке от 4 до 14 месяцев и имеют в биографии своих учредителей довольно странные факты, как для успешных бизнесменов. Например, судебные дела за кражи виски или исполнительные производства за кредиты в банках.
- 17 мая профильный заместитель председателя Харьковской ОВА Михаил Харнам на пресс-конференции в Харькове заявил, что средняя цена кубометра закупленной в частных компаниях древесины была 5500 гривен. При том, что средняя цена, по которой в этом году продавали древесину харьковские лесхозы, существенно ниже - около 1500 гривен.