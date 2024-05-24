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Понад мільйон українців вже оновили дані через "Резерв+" - Міноборони

П'ятниця, 24 травня 2024, 16:14
Понад мільйон українців вже оновили дані через Резерв+ - Міноборони
Фото: Ілюстрація МОУ

Станом на 24 травня вже понад 1 млн військовозобов′язаних оновили свої військово-облікові дані у мобільному застосунку "Резерв+".

Джерело: Міноборони у Telegram

Деталі: Повідомляється, що через ЦНАП оновили дані 40 865, а через ТЦК – 21 735 військовозобов′язаних.

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В оборонному відомстві нагадали, що наразі "Резерв+" є найпростішим способом оновлення даних і вже доступний в 176 країнах.

"На обробку мільйона звернень територіальні центри комплектування б витратили близько року!", – зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Окрім України, застосунком найчастіше користуються в: Польщі, Німеччині, Канаді, Сполучених Штатах, Чехії.

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Незабаром в "Резерв+" зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.

Знати більше: Що робити, якщо у "Резерв+" неправильні дані чи статус "у розшуку"? Відповідь Міноборони

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