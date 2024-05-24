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Более миллиона украинцев уже обновили данные через "Резерв+" - Минобороны

Пятница, 24 мая 2024, 16:14
Более миллиона украинцев уже обновили данные через Резерв+ - Минобороны
Фото: Иллюстрация МОУ

По состоянию на 24 мая уже более 1 млн военнообязанных обновили свои военно-учетные данные в мобильном приложении "Резерв+".

Источник: Минобороны в Telegram

Детали: Сообщается, что через ЦНАП обновили данные 40 865, а через ТЦК - 21 735 военнообязанных.

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В оборонном ведомстве напомнили, что сейчас "Резерв+" является самым простым способом обновления данных и уже доступен в 176 странах.

"На обработку миллиона обращений территориальные центры комплектования бы потратили около года!", - отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Кроме Украины, приложением чаще всего пользуются в: Польше, Германии, Канаде, Соединенных Штатах, Чехии.

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Вскоре в "Резерв+" появится военно-учетный документ, который будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Узнать больше: Что делать, если в "Резерв+" неправильные данные или статус "в розыске"? Ответ Минобороны

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