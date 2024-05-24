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У німецькій землі Гессен збираються зробити українську другою іноземною мовою в школах

Андрій Синявський, Станіслав ПогоріловП'ятниця, 24 травня 2024, 17:03
У німецькій землі Гессен збираються зробити українську другою іноземною мовою в школах
Фото: Getty Images

Гессен хоче стати першою федеральною землею Німеччини, яка запровадить українську мову як другу іноземну в школах, міністерство культури у столиці землі Вісбадені вже оголосило про конкурс для майбутніх фахівців та вчителів.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Welt

Деталі: Міністр культури землі Армін Шварц назвав це рішення "чітким знаком солідарності" з Україною, а міністр з міжнародних справ Манфред Пенц – внеском у збереження української ідентичності та культури.

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"Адже ми не хочемо залишати без свого коріння українських біженців та відрізати їх від батьківщини, а навпаки, будуємо міст для їхнього повернення в Україну", – підкреслив Пенц.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв назвав нову освітню програму "визнанням української мови як важливої європейської мови".

Хоча в школах інших федеральних земель також існують окремі мовні програми для вивчення української мови, вона не пропонується як звичайна друга іноземна мова.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Раніше повідомляли, що діти, які виїхали з України до Європейського Союзу в результаті повномасштабного вторгнення, постають перед суттєвими труднощами під час навчання у школах держав, де перебувають.
  • Перед цим опозиційна Консервативна народна партія Естонії (EKRE) виступила за те, щоб діти українських біженців війни, які проживають в країні, навчалися в школах українською мовою.

Теми: НімеччинаУкраїнамова
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