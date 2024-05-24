В немецкой земле Гессен собираются сделать украинский вторым иностранным языком в школах

Гессен хочет стать первой федеральной землей Германии, которая введет украинский язык как второй иностранный в школах, министерство культуры в столице земли Висбадене уже объявило о конкурсе для будущих специалистов и учителей.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Welt

Детали: Министр культуры земли Армин Шварц назвал это решение "четким знаком солидарности" с Украиной, а министр по международным делам Манфред Пенц - вкладом в сохранение украинской идентичности и культуры.

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"Ведь мы не хотим оставлять без своих корней украинских беженцев и отрезать их от родины, а наоборот, строим мост для их возвращения в Украину", - подчеркнул Пенц.

Посол Украины в Германии Алексей Макеев назвал новую образовательную программу "признанием украинского языка как важного европейского языка".

Хотя в школах других федеральных земель также существуют отдельные языковые программы для изучения украинского языка, он не предлагается как обычный второй иностранный язык.

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