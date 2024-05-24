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Не легитимно "избранный" Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась

Александр ШумилинПятница, 24 мая 2024, 18:23
Не легитимно избранный Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась
Фото: Getty Images

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского "закончилась".

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит слова Путина

Детали: Путин после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в очередной раз повторил, что желает мирных переговоров с Украиной. "Мы за переговоры", - сказал он, добавив, что "мы видим, что возобновились сейчас разговоры, что нужно вернуться к переговорам".

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Путин в очередной раз повторил, что переговоры должны быть "исходя из тех реалий, сложившихся на земле".

Также он заявил, что легитимность Зеленского "закончилась". И когда придет время мирных переговоров, Путину "надо будет понять, с кем иметь дело, для выхода на подписание юридически обязывающих документов". 

Прямая речь: "А с кем вести переговоры? Мы осознаем, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции в Швейцарии в том, чтобы западное сообщество подтвердило легитимность действующего главы государства, или уже не действующего".   

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Предыстория:

  • После так называемых "выборов" Путина в России Министерство иностранных дел Украины заявило, что не видит оснований, чтобы считать его демократически избранным и легитимным президентом России.
  • Зеленский отметил, что диалог с российским правителем Владимиром Путиным пока невозможен, поскольку руководитель РФ не является самостоятельной фигурой, и находится в вакууме ненависти к Украине, который поддерживает его окружение.
  • В Еврокомиссии ответили на утверждение российской пропаганды о том, что Владимир Зеленский якобы является нелегитимным президентом Украины, поскольку 21 мая 2024 года истекает его пятилетний срок на посту.
  • В то же время Европарламент принял резолюцию, в которой осуждает то, как проходили "перевыборы" Путина и призвал не считать их легитимными.

Темы: ПутинЗеленский
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