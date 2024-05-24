Не легитимно "избранный" Путин заявил, что легитимность Зеленского закончилась

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что исходит из того, что легитимность президента Украины Владимира Зеленского "закончилась".

Источник: российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое приводит слова Путина

Детали: Путин после встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко в очередной раз повторил, что желает мирных переговоров с Украиной. "Мы за переговоры", - сказал он, добавив, что "мы видим, что возобновились сейчас разговоры, что нужно вернуться к переговорам".

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Путин в очередной раз повторил, что переговоры должны быть "исходя из тех реалий, сложившихся на земле".

Также он заявил, что легитимность Зеленского "закончилась". И когда придет время мирных переговоров, Путину "надо будет понять, с кем иметь дело, для выхода на подписание юридически обязывающих документов".

Прямая речь: "А с кем вести переговоры? Мы осознаем, что легитимность действующего главы государства закончилась. Думаю, что одна из целей конференции в Швейцарии в том, чтобы западное сообщество подтвердило легитимность действующего главы государства, или уже не действующего".

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