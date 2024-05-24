Суд ООН виніс рішення, щоб Ізраїль зупинив наступ на півдні сектора Гази

Міжнародний суд ООН 24 травня проміжним рішенням у рамках міждержавної скарги, поданої ПАР проти Ізраїлю у зв’язку з операцією у секторі Гази, наказав Ізраїлю невідкладно зупинити наступ у південному місті Рафах.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Дослівно: "Суд вважає, що Ізраїль, згідно зі своїм зобов’язанням за Конвенцією щодо запобігання геноциду, має негайно припинити військовий наступ і будь які інші дії у Рафаху, які можуть створити для палестинської групи у Газі умови життя, що можуть призвести до їхнього фізичного знищення повністю або частково".

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Окрім того, суд наказав Ізраїлю відкрити пункт пропуску на кордоні з Єгиптом біля Рафаху, щоб туди могла надходити гуманітарна допомога, забезпечити доступ у сектор Гази для слідчих місій та через місяць прозвітувати суду щодо прогресу у виконанні цих заходів.

Президент суду окремо висловив стурбованість долею заручників, яких досі утримують бойовики ХАМАС, та закликав до їхнього негайного та безумовного звільнення.

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу після оголошення рішення заявив про скликання позачергового засідання уряду.

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