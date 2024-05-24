Суд ООН вынес решение, чтобы Израиль остановил наступление на юге сектора Газы

Международный суд ООН 24 мая промежуточным решением в рамках межгосударственной жалобы, поданной ЮАР против Израиля в связи с операцией в секторе Газа, приказал Израилю безотлагательно остановить наступление в южном городе Рафах.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщает Politico

Дословно: "Суд считает, что Израиль, в соответствии со своим обязательством по Конвенции о предотвращении геноцида, должен немедленно прекратить военное наступление и любые другие действия в Рафахе, которые могут создать для палестинской группы в Газе условия жизни, которые могут привести к их физическому уничтожению полностью или частично".

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Кроме того, суд приказал Израилю открыть пункт пропуска на границе с Египтом возле Рафаха, чтобы туда могла поступать гуманитарная помощь, обеспечить доступ в сектор Газа для следственных миссий и через месяц отчитаться суду о прогрессе в выполнении этих мероприятий.

Президент суда отдельно выразил обеспокоенность судьбой заложников, которых до сих пор удерживают боевики ХАМАС, и призвал к их немедленному и безусловному освобождению.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху после объявления решения заявил о созыве внеочередного заседания правительства.

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