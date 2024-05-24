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У МЗС закликали не слухати натяки з Москви про нібито готовність до перемир’я

Марія Ємець, Тетяна ОлійникП'ятниця, 24 травня 2024, 21:16
У МЗС закликали не слухати натяки з Москви про нібито готовність до перемир’я
Дмитро Кулеба. Фото - Getty Images

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав не довіряти сигналам з Росії про нібито її прагнення заморозити бойові дії, тому що це не більш ніж спроби зірвати саміт у Швейцарії. 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Кулебу в X (Twitter)

Деталі: Дмитро Кулеба запропонував подумати, чому у ЗМІ раптом з’явилася інформація від російських "джерел" про те, що очільник Кремля Владімір Путін нібито хоче перемир’я.

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"Все дуже просто. Путін відчайдушно намагається зашкодити Глобальному саміту миру, що планується у Швейцарії 15-16 червня. Він боїться успіху цього саміту. Тож його оточення надсилає фальшиві сигнали про буцімто готовність до перемир’я – попри те, що російські війська продовжують по-варварськи атакувати Україну, і їхні ракети та дрони далі летять на українські міста",  – зазначив міністр закордонних справ. 

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Він підкреслив, що правитель Росії зараз явно не хоче припиняти агресію проти України.

"Лише принциповий та об’єднаний голос світової більшості може змусити його замість війни обрати мир. І саме на це спрямований саміт миру… І тому так важливо, щоб там були присутні якомога більше лідерів з усіх континентів та усіх частин світу. Коли увесь світ висловиться на підтримку відновлення повної сили Статуту ООН та міжнародного права, тоді Росії доведеться обирати мир", – заявив Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Глобальний саміт миру відбудеться 15-16 червня у швейцарському Бюргенштоку. На нього запрошені понад 160 країн і міжнародних організацій, але не Росія.

За словами президента України Володимира Зеленського, Київ очікує, що учасники саміту разом складуть план дій щодо трьох пунктів з української "формули миру".

Він також пояснив, як після того Росію почнуть залучати до переговорів.  

Теми: МЗСКулеба ДмитроРосія
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