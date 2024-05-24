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У столиці Грузії зібрався масштабний мітинг проти закону про "іноагентів"

Марія Ємець, Тетяна ОлійникП'ятниця, 24 травня 2024, 21:37
У столиці Грузії зібрався масштабний мітинг проти закону про іноагентів
Фото - "Новости-Грузия"

На вулицях грузинської столиці тисячі людей протестують проти вже ухваленого закону "Про прозорість іноземного впливу". 

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия"

Деталі: Люди почали збиратися на площі Свободи та рушили звідти до будівлі Міністерства внутрішніх справ, дорогою зупинившись біля офісу керівної партії "Грузинська мрія". Протестувальники традиційно принесли прапори Грузії та ЄС, побільшало також прапорів США.

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Демонстрація рухалася двома колонами по обох набережних річки Кура. Кількість учасників оцінити важко, проте йдеться про тисячі людей. 

Окрім протесту проти ухваленого закону, учасники акції протестують також проти жорстких дій поліції під час попередніх протестів і висловлюють солідарність із затриманими й постраждалими. 

До ходи долучилися правозахисні, студентські, викладацькі спілки. 

Акцію вже називають найбільшою за увесь час протестів. Досі такою вважався протест 11 травня, перед голосуванням за закон у фінальному читанні.

Нагадаємо, президентка ветувала ухвалений закон, але парламент може подолати її вето.

Венеційська комісія Ради Європи у терміновому висновку, опублікованому 21 травня, "наполегливо рекомендувала" Грузії скасувати закон у нинішньому вигляді. Але партія влади Грузії відкинула розгромний висновок "Венеційки" та  пообіцяла завершити ухвалення закону в найближчі тижні.

США оголосили про запровадження візових обмежень щодо Грузії, які стосуватимуться осіб, відповідальних за підрив демократії у країні. Партія влади обурилася та назвала це "шантажем, що не відповідає духу стратегічного партнерства".

Ухвалення закону ставить під загрозу і статус Грузії як кандидата на вступ до ЄС. 

Теми: Грузіямітинги
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