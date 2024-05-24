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В столице Грузии собрался масштабный митинг против закона об "иноагентах"

Мария Емец, Татьяна ОлейникПятница, 24 мая 2024, 21:37
В столице Грузии собрался масштабный митинг против закона об иноагентах
Фото - "Новости-Грузия"

На улицах грузинской столицы тысячи людей протестуют против закона "О прозрачности иностранного влияния".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия"

Детали: Люди начали собираться на площади Свободы и двинулись оттуда к зданию Министерства внутренних дел, по дороге остановившись возле офиса правящей партии "Грузинская мечта". Протестующие традиционно принесли флаги Грузии и ЕС, стало больше также флагов США.

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Демонстрация двигалась двумя колоннами по обеим набережным реки Кура. Количество участников оценить трудно, однако речь идет о тысячах людей.

Кроме протеста против принятого закона, участники акции протестуют также против жестких действий полиции во время предыдущих протестов и выражают солидарность с задержанными и пострадавшими.  

К шествию присоединились правозащитные, студенческие, преподавательские союзы.

Акцию уже называют крупнейшей за все время протестов. До сих пор такой считался протест 11 мая, перед голосованием за закон в финальном чтении.

Напомним, президент ветировала принятый закон, но парламент может преодолеть ее вето.

Венецианская комиссия Совета Европы в срочном заключении, опубликованном 21 мая, "настоятельно рекомендовала" Грузии отменить закон в нынешнем виде. Впрочем, партия власти Грузии отвергла разгромное заключение "Венецианки" и пообещала завершить принятие закона в ближайшие недели.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен объявил о введении визовых ограничений в отношении Грузии, которые будут касаться лиц, ответственных за подрыв демократии в стране.

Темы: Грузиямитинги
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