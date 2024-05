В столице Грузии собрался масштабный митинг против закона об "иноагентах"

На улицах грузинской столицы тысячи людей протестуют против закона "О прозрачности иностранного влияния".

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Новости-Грузия"

Детали: Люди начали собираться на площади Свободы и двинулись оттуда к зданию Министерства внутренних дел, по дороге остановившись возле офиса правящей партии "Грузинская мечта". Протестующие традиционно принесли флаги Грузии и ЕС, стало больше также флагов США.

Реклама:

Демонстрация двигалась двумя колоннами по обеим набережным реки Кура. Количество участников оценить трудно, однако речь идет о тысячах людей.

We're back on the streets. Today, we're marching from Freedom Square to the Interior Ministry,where oligarch Ivanishvili is holding civil society representatives captive. We have 2 msgs for him: 1) We wont leave our people behind. 2) Intimidation & threats wont work.

📷 Ezz Gaber pic.twitter.com/6h545PBW1y